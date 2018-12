ÖGB NÖ: Fast 2000 TeilnehmerInnen aus Niederösterreich bei Protestkundgebung in Wien

Zerschlagung der NÖGKK wird auf breiter Front abgelehnt

Wien (OTS/ÖGB) - Bei der heute in Wien stattgefunden habenden Protestkundgebung gegen die Zwangsfusion der Gebietskrankenkassen beteiligten sich fast 2.000 TeilnehmerInnen aus Niederösterreich. Dies belegt einmal mehr, dass eine Zentralisierung des Gesundheitssystem abgelehnt wird. ÖGB-Landessekretär Christian Farthofer hält dazu fest: „Gerade wir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wissen als größtes Flächenbundesland ganz genau, wie wichtig es ist, Gesundheitspolitik regional zu steuern und im Auge zu haben. Das erklärt auch die hohe TeilnehmerInnenanzahl aus unserem Bundesland.“

Der Protest wird in Niederösterreich über alle Parteigrenzen hinweg gelebt und war für hunderte BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen ein Grund, bei dieser Protestkundgebung mitzuwirken. „Die Stimmung bei den BetriebsrätInnen ist angespannt. Uns erreichen fast täglich wütende Anrufe und E-Mails aus Betriebsratskörperschaften, vor allem aber überwiegt die Sorge um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben das Ohr ganz nah bei den Menschen und spüren sehr deutlich, dass das, was kommen wird, zu Einbußen in der Qualität der Behandlung und der Versorgung der Menschen führen wird. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die ArbeitnehmerInnen nicht mehr über den Einsatz ihrer Beiträge bestimmen können. Das läuft alles auf eine kalte Enteignung der ArbeitnehmerInnen hinaus.“, so Farthofer.

Unterstützung bekamen die Betroffenen auch von VertreterInnen der Politik. So nahmen zahlreiche BürgermeisterInnen aus Niederösterreich teil, und als höchster Vertreter der niederösterreichischen Landesregierung nahm LandeshauptfrauStv. Franz Schnabl teil und sicherte seine Unterstützung zu.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Niederösterreich - Öffentlichkeitsarbeit

Marcus Arige

marcus.arige @ oegb.at

0664/614 50 59