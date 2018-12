Nationalrat – Kucharowits: „Bildung ist ein Kinderrecht“

SPÖ brachte Antrag zur Entlastung von Familien beim Schulbeginn ein

Wien (OTS/SK) - „Der erste Schultag ist für Kinder und ihre Eltern etwas ganz besonders und oftmals sehr aufregend. Mit der Neugier und der Nervosität der Kinder ist aber auch eine finanzielle und zeitliche Belastung für Eltern verbunden“, sagte SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits am Mittwoch im Nationalrat. Um Eltern beim Schulstart der Kinder zu entlasten, brachte die SPÖ einen Antrag ein, der sich für konkrete Lösungen einsetzt: „Wir fordern, das Schulstartgeld von 100 auf 200 Euro zu erhöhen und wollen, dass es für jeden Elternteil am Schulbeginn einen zusätzlichen Urlaubstag gibt.“ ****

Um Beruf und Familie besser vereinbar zu machen, reiche es nicht aus, den Status quo bei den Kinderbildungseinrichtungen beizubehalten:

„Die 140 Millionen für die 15a Vereinbarungen zum Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen sind eindeutig zu wenig“, sagte Kucharowits. Sie forderte stattdessen einen „Rechtsanspruch auf ganztägige kostenfreie Bildungseinrichtungen: „Bildung ist ein Kinderrecht, wir dürfen nicht immer um jeden Cent ringen müssen.“

Kucharowits sprach sich auch für einen bundesweiten Qualitätsrahmen aus, „die vorhandenen Öffnungszeiten passen mit den Arbeitsrealitäten nicht zusammen.“ Dass sich ÖVP und FPÖ nicht nur gegen den Qualitätsrahmen aussprachen, sondern zusätzlich auch noch den 12-Stunden-Arbeitstag eingeführt haben, ist „unfassbar“. Auch beim Ausbau der ganztägigen Schulformen, der von der SPÖ gefordert wird und den es dringend brauche, steht die Regierung auf der Bremse: „Es ist traurig, dass der SPÖ-Antrag schon im Ausschuss abgeschmettert wurde“, so Kucharowits. Dies sei aber nicht verwunderlich, da die Regierungsfraktionen einen gänzlich anderen Weg gehen, der „noch mehr Druck, noch mehr Noten, noch mehr Differenzierungen und weniger Einbeziehen der SchülerInnen“ vorsieht. „Sie nehmen damit den Kindern und Jugendlichen Freude am Lernen und die natürliche Wissbegier“, so Kucharowits, die abschließend Schwarz-Blau für den großen Rückschritt in der Bildungspolitik kritisierte. (Schluss) ls

