Fünf Jahre nach Ausbruch der Kämpfe im Südsudan: 15.000 Kinder ohne Eltern oder vermisst

Juba/Wien (OTS) - 15.000 Kinder bleiben fünf Jahre nach Kriegsausbruch im Südsudan von ihren Familien getrennt oder vermisst. Mehr als vier Millionen Menschen wurden aufgrund der Kämpfe vertrieben, die meisten davon Kinder. Seit Beginn des Konflikts hat UNICEF fast 6.000 Kinder wieder mit ihren Eltern oder Familien zusammengebracht.



Jede Wiedervereinigung ist das Ergebnis monatelanger und oft jahrelanger Arbeit, um vermisste Familienmitglieder in einem Land von der Größe Frankreichs aufzuspüren, und das ohne grundlegende Infrastruktur. Das Leid der Kinder ist unvorstellbar, aber die Freude, eine Familie zu sehen, die wieder ganz ist, ist immer eine Quelle der Hoffnung , sagt Leila Pakkala, UNICEF-Regionaldirektorin für Ost- und Südafrika.



Getrennte und unbegleitete Kinder sind anfälliger für Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung, weshalb die Zusammenführung mit ihren Eltern eine dringende Priorität ist. Auch nach der Wiedervereinigung benötigen viele Familien weiterhin Unterstützung. Die Hälfte der Kinder, die mit ihren Familien zusammengebracht wurden - rund 3.000 - erhält noch immer humanitäre Hilfe.



Ein kürzlich unterzeichnetes Friedensabkommen zwischen den Kriegsparteien des Südsudans könnte die Möglichkeit bieten, diese Arbeit und andere humanitäre Hilfe zu intensivieren.



Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens hat es ermutigende Entwicklungen vor Ort gegeben. Wir hoffen, dass sich bisher unzugängliche Gebiete öffnen werden, so dass wir im kommenden Jahr für mehr Menschen lebensrettende Hilfe leisten können , so Pakkala.



Seit Beginn des Konflikts haben UNICEF und seine Partnerorganisationen:



- 1,5 Millionen Kindern den Zugang zur Bildung ermöglicht.

- Die Freilassung von fast 3.000 Kindern unterstützt.

- 800.000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht.

- Mehr als 1,4 Millionen Kinder mit psychosozialen Unterstützungsaktivitäten erreicht.

- 1,5 Millionen Kinder auf Unterernährung untersucht.

- Für die Ausstellung von Geburtsbescheinigungen für 550.000 Neugeborene gesorgt

- 630.000 Kindern wegen schwerer akuter Unterernährung behandelt.

- Fast 6 Millionen Kinder geimpft.



Dennoch haben fünf Jahre Gewalt und Unsicherheit den Kindern im Südsudan verheerende Schäden zugefügt. Schätzungsweise 1,2 Millionen Kinder sind akut unterernährt - die höchste Zahl seit Beginn des Konflikts. Rund 2,2 Millionen Kinder erhalten keine Schulbildung, so dass der Südsudan den höchsten Anteil an außerschulischen Kindern der Welt hat.



Für 2019 benötigt UNICEF 179 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe für Kinder.



