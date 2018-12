Salzmann: Salzburger Uni-Absolventen können nun doch regulär unterrichten

Dienstrechtsnovelle heute im Nationalrat - Großer Erfolg für Salzburger Junglehrer

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die heute dem Nationalrat vorliegende 2. Dienstrechts-Novelle 2018 enthält für die rund 150 Absolvent/innen des Lehramts-Bachelorstudiums an der Universität Salzburg und dem Mozarteum eine gute Lösung, zeigt sich die Salzburger Abgeordnete MMMag. Gertraud Salzmann zufrieden und dankt Wissenschaftsminister Heinz Faßmann für das rasche Einschreiten, nachdem Salzmann ihn Ende Oktober über diesen Missstand informiert hatte.

Hintergrund: Die betroffenen Absolvent/innen konnten bisher – trotz Abschluss – nach vier Jahren Studium nicht als Lehrer angestellt werden. „Die 150 Bachelorabschlüsse wären für die Praxis nicht vollwertig gewesen“, so Salzmann. Beide Hochschulen hatten bereits im Herbst 2013 als erste in Österreich eine achtsemestrige Ausbildung zum „Bachelor of Education“ angeboten. Eine Abstimmung der neuen Ausbildung mit allen im Jahr 2013 beschlossenen Gesetzestexte war allerdings nicht gegeben. Bisher war es ihnen nur möglich, über einen einjährig befristeten Sondervertrag an Gymnasien und berufsbildenden Schulen angestellt zu werden. Zudem durften sie auch nicht an einer Neuen Mittelschule unterrichten, obwohl das mit den seit 2016 geltenden Bestimmungen möglich ist. Der Universität waren die fehlenden Anstellungsbedingungen schon seit 2014 bekannt. Salzmann selbst wurde erstmals als Dienstrechtsreferentin der AHS im April von betroffenen Jungkollegen von dieser Situation informiert und hat sich seither dafür eingesetzt, dieses Problem zu lösen. „Mir ist wichtig, dass wir die Studenten nicht im Stich lassen“, erklärt Salzmann.

Konkret ist in der 2. Dienstrechts-Novelle 2018 eine Gesetzesergänzung enthalten, die alle Bachelor- und Masterabschlüsse, die bis 31. Dezember 2019 gemacht werden, den vollwertigen Abschlüssen gleichstellt, der Gesetzgeber saniert somit die Mängel der universitären Ausbildung. „Das ist ein großer Erfolg für die Salzburger Junglehrer. Uns ist die Qualität unserer Lehrerinnen- und Lehrerausbildung ein wichtiges Anliegen“, so Salzmann abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at