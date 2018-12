Nationalrat – Leichtfried: „Schwarz-blaue Ratspräsidentschaft in großen Fragen gescheitert“

SPÖ bringt Entschließungsantrag gegen Lohn- und Sozialdumping ein und fordert europäische Arbeitsrechtsagentur mit Sitz in Österreich

Wien (OTS/SK) - „Der Inszenierungsnebel, den die Regierung rund um die EU-Ratspräsidentschaft in die Welt setzt, ist durchschaubar“, sagte der stellvertretende Klubobmann der SPÖ, Jörg Leichtfried, am Mittwoch im Nationalrat. „Vizekanzler Strache freut sich, dass 60.000 Delegierte ein Wiener Schnitzel bekommen haben, aber das ist doch keine Leistung einer Ratspräsidentschaft“, sagte Leichtfried und warf der Regierung vor, in zentralen Bereichen, an denen jede Ratspräsidentschaft gemessen wird, versagt zu haben. Leichtfried brachte deshalb einen Entschließungsantrag ein, der die Regierung auffordert, sich europaweit gegen Lohn- und Sozialdumping sowie für die Gründung einer in Österreich angesiedelten europäischen Arbeitsagentur mit echten Kontrollrechten einzusetzen. ****

Der erste Bereich, in dem Leichtfried die Europapolitik der Regierung kritisierte, ist der „Traum eines grenzenlosen Europas“:

Voraussetzung für ein funktionierendes Schengen-System mit offenen Grenzen innerhalb Europas ist der Schutz an der EU-Außengrenze, so Leichtfried. „Unter der schwarz-blauen Präsidentschaft hat es aber keinen einzigen Entschluss zu Frontex gegeben.“ Auch in puncto Migrations- und Asylpolitik habe es keine Fortschritte gegeben, „die Regierung rühmt sich einzig damit, die Grenzen in Europa wieder zu schließen.“ Dies wiederspreche dem Traum der Menschen dieses Kontinents, so Leichtfried: „In Hinblick auf offene Grenzen in Europa ist die schwarz-blaue Ratspräsidentschaft ein Debakel.“

Das zweite zentrale europäische Thema ist laut Leichtfried der gemeinsame Arbeits- und Wirtschaftsraum. „Die Grundfreiheiten der EU auf den freien Personenverkehr und die freie Wahl des Arbeitsplatzes werden zum Schaden der Menschen ausgenützt, die hart für ihr Geld arbeiten müssen.“ Leichtfried nannte Lohn- und Sozialdumping durch Scheinarbeitsverhältnisse oder Scheinselbstständigkeiten als drängende soziale Probleme, die von der Ratspräsidentschaft aber nicht behandelt wurden: „Sie haben überhaupt nicht dafür gesorgt, dass die ArbeitnehmerInnen in Österreich geschützt werden“, warf Leichtfried der Regierung vor.

Auch beim dritten Thema, der Steuergerechtigkeit, wirft Leichtfried der Regierung Untätigkeit vor: „Wie können die Menschen noch an Europa glauben, wenn der Würstelstand Steuern zahlt, aber Starbucks nicht? Wenn eine Bücherhandlung Steuern zahlt, aber Amazon nicht, wenn ein Programmierer Steuern zahlt, aber Apple nicht. Sie haben auch gegen diese Situation nichts unternommen“, sagte Leichtfried in Richtung der Koalition-Fraktion. „Die Digitalsteuer hat nicht funktioniert. Panama ist von der Liste der Steueroasen genommen worden und die Finanztransaktionssteuer wurde beerdigt. Das waren die schwarz-blauen ‚Leistungen‘ dieser Ratspräsidentschaft“, so Leichtfried, der abschließend von „drei Debakeln“ spricht:

„Schwarz-Blau hat in der Europapolitik vielleicht einen Schritt nach vorne, aber leider auch drei Schritte in die falsche Richtung gemacht.“ (Schluss) up/ls/mp

