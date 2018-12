FPÖ-Mölzer: „Das Pädagogik-Paket bringt mehr Rationalität in die Bildung“

„Mit dem Pädagogik-Paket findet an Österreichs Schulen eine wesentliche Kursänderung statt“

Wien (OTS) - „Mit dem Pädagogik-Paket findet an Österreichs Schulen eine wesentliche Kursänderung statt - weg von der Ideologie und hin zu mehr Pragmatismus im Bildungsbereich. So wird den Schülern bereits in der Volksschule vermittelt, dass ein wesentlicher Bestandteil des Lebens mit Leistung verbunden ist. Nur mit der Bewertung in Form von Ziffernnoten kann eine valide Beurteilung abgegeben werden. Dadurch können Ehrgeiz und Interesse bei den Schülern geweckt werden, um sie zu überdurchschnittlichen Leistungen anzuspornen“, so heute der freiheitliche Bildungssprecher und Obmann des parlamentarischen Unterrichtsausschusses NAbg. Wendelin Mölzer in der Debatte zur Beschlussfassung des Pädagogik-Paketes im Nationalrat.

„Die linksideologische und zugleich realitätsferne Bildungspolitik der SPÖ in den vergangenen rund zehn Jahren führte dazu, dass ein beträchtlicher Anteil der Schüler unter anderem nicht mehr sinnerfassend lesen lernte. Es ist daher höchst an der Zeit, den Weg zu einer rationalen Bildungspolitik, in der den Schülern die notwendigen Fähigkeiten für die Berufswelt gelehrt wird, einzuschlagen“, betonte Mölzer und freute sich auf eine positive Entwicklung des österreichischen Schulsystems.

