Nationalrat - Kovacevic: Sinnvolle Maßnahmen werden aus ideologischen Gründen abgedreht

Bildungspolitische Maßnahmen der Regierung „unzuverlässig, segregierend und unökonomisch“

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung vertritt hier eine Bildungspolitik, die ideologisch aufgeladen ist. Nur um ihre Wählerstimmen zu maximieren“, kritisierte SPÖ-Abgeordneter Christian Kovacevic heute, Mittwoch, im Nationalrat das Pädagogikpaket der Regierung. „Die Regierungsparteien drehen sinnvolle Maßnahmen ab, weil sie nicht in ihr Weltbild passen“, so Kovacevic. Anstatt bestehende Konzepte auszubauen und die LehrerInnen dementsprechend besser zu schulen, ignoriere die Regierung die Mehrheit der ExpertInnen. So sei es beispielsweise erwiesen, dass eine frühe Auslese zu Leistungsdruck und damit negativen Auswirkungen auf die Kinder führt. Es gehe darum, die bestmöglichen Bildungschancen für alle SchülerInnen zu gewähren. Doch das was die Regierung vorlege sei „unzuverlässig, segregierend und unökonomisch.“ **** (Schluss) ew

