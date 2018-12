NEOS Wien/Emmerling: Wien muss für chancengerechte Mittelverteilung an den Schulen sorgen

Bettina Emmerling: „Das gegenseitige Abschieben der Verantwortung zwischen Stadt und Bund muss ein Ende haben!“

Wien (OTS) - „Die neue Studie der Statistik Austria zeigt, dass die NEOS Forderungen im Bildungsbereich mehr als gerechtfertigt sind“, kommentiert NEOS Wien Bildungssprecherin Bettina Emmerling die heute veröffentlichte Analyse über Österreichs Pflichtschulen. „Besonders in Wien gibt es alarmierende Zustände – unfassbare 87% der Neuen Mittelschulen in Wien haben eine hohe Konzentration an förderungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern! Wenn wir nicht rasch für eine echte Bildungsrevolution in unserer Stadt sorgen, nehmen wir einer ganzen Generation an Kindern jede Chance auf erfolgreiche Bildungskarrieren!“

NEOS Wien fordert insbesondere, dass durch indexbasierte Förderung mehr Geld an die sogenannten Brennpunktschulen kommt, so Bettina Emmerling: „Es kann nicht sein, dass der Bildungsstadtrat und auch der Bildungsdirektor nur jammern, dass der Bund nicht genügend Geld zur Verfügung stellt. Auf dem Rücken unserer Kinder darf kein Match Schwarz-Blau gegen Rot-Grün ausgetragen werden! Die Stadtregierung muss in ihrem Verantwortungsbereich schnellstmöglich selbst tätig werden und mehr Geld für den Pflichtschulbereich bereitstellen. Wir brauchen dringend Sozialarbeiter_innen, Schulpsycholog_innen und mehr individuelle Fördermöglichkeiten an den betroffenen Schulen. Städte wie London haben es vorgemacht – Wien sollte schleunigst mit einer echten Bildungsrevolution dafür sorgen, dass Eltern ihre Kinder wieder beruhigt an öffentliche Pflichtschulen geben können!“ schließt Emmerling.

