Pinterest kündigt die Pinterest 100 an: Die 100 angesagtesten Trends für 2019

San Francisco (ots/PRNewswire) - Pinterest, eine visuelle Suchmaschine, ist der Teil des Internets, der für positive Emotionen sorgt. Jeden Monat entdecken mehr als 250 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Ideen, die sie in verschiedenen Kategorien wie Reisen, Wellness, Mode, Unterhaltung und vielen weiteren ausprobieren können. Heute gibt Pinterest die 100 offiziellen Pinterest Trends für 2019 bekannt. Diese Trends repräsentieren die Träume der Menschen auf der ganzen Welt für das kommende Jahr. Hier finden sie sowohl Ideen für die alltägliche Inspiration als auch epische Träume, die sie sich in Zukunft erfüllen möchten.

Die visuelle Suchmaschine enthüllt die fünfte jährliche Liste von Trendvorhersagen in den wichtigsten Kategorien darunter Reisen, Unterhaltung, Heim, Wellness, Mode, Essen und viele weitere.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick einiger Trends, die wir für das Jahr 2019 erwarten und bei denen laut globalen Daten von Pinterest jeder dabei sein wird. Wir laden Sie ein, unser Board mit allen Trends des Jahres 2019 zu entdecken. Dort finden Sie Einiges, was Ihr Interesse wecken könnten. Lassen Sie sich inspirieren.

Reisen: Abseits der ausgetretenen Pfade

Zero Waste-Reisen steht für bewusstes und nachhaltiges Verpacken, Essen und sogar Hotelbetrieb. (Suchen nach Zero Waste-Reisen +74 %)

steht für bewusstes und nachhaltiges Verpacken, Essen und sogar Hotelbetrieb. (Suchen nach +74 %) Reisen mit Überraschungsziel sind in aller Munde. Versammeln Sie eine Gruppe, leeren Sie ihre Kalender, halten Sie das Ziel geheim und proben Sie den Ruf "Überraschung!". (Suchen nach Überraschungsziel +192 %)

Gesundheit und Wellness: Natürliche Schönheit

Bakuchiol , die natürliche, sanftere Alternative zu Retinol, ist die erste Wahl unter den Hautpflegeliebhabern, wenn es um Hautreinheit geht. (Suchen nach Bakuchiol +275 %)

, die natürliche, sanftere Alternative zu Retinol, ist die erste Wahl unter den Hautpflegeliebhabern, wenn es um Hautreinheit geht. (Suchen nach +275 %) Dehnbare Bänder, die den Körper ganzheitlich stärken können? Bänder-Workouts eignen sich perfekt für Fitnessübungen in Innenräumen. (Suchen nach Bänder-Workouts +1913 %)

Hobbies und Interessen: Tun, was Ihnen wirklich Spaß macht

Die Menschen verwandeln ihre Leidenschaften in gewinnbringende Geschäftsideen. Von Konservenherstellung über DJing bis hin zum Online-Tutoring - die Nebenaktivitäten nehmen immer weiter zu. (Suchen nach Nebenktivitäten zu Hause +690 %)

nehmen immer weiter zu. (Suchen nach +690 %) Bodypainting ist eine unkomplizierte Möglichkeit, ein Tattoo mit ein bisschen Hauteinsatz auszuprobieren! (Suchen nach Bodypainting +444 %)

Feierlichkeiten: Bedeutende Momente

Von improvisierten Picknicks bis hin zu Mini-Ferien, Mini-Feiern beweisen, dass jeder Moment etwas Besonderes zum Feiern hat. (Suchen nach Mini-Feiern +113 %)

beweisen, dass jeder Moment etwas Besonderes zum Feiern hat. (Suchen nach +113 %) Halten Sie die "Party im Hintergrund" mit einer Hinterhofhochzeit, die sowohl gemütlich als auch kostengünstig ist. (Suchen nach Hinterhofhochzeit +441 %)

Essen: Vegetarische Tische

Teils paläo, teils vegan, die pegane Ernährung hat ihre Wurzeln bei den Menschen, die auf der Jagd nach gesunden Gewohnheiten sind. (Suchen nach pegane Ernährung +337 %)

hat ihre Wurzeln bei den Menschen, die auf der Jagd nach gesunden Gewohnheiten sind. (Suchen nach +337 %) Snackbuffets im Familienstil sind eine Augenweide und eine offene Einladung für alle am Schmaus teilzunehmen. (Suchen nach Snackbuffet +163%)

Zuhause: Wohnfarben

Menschen bemalen ihre Bodenfliesen in kräftigen Farben und Mosaikmustern. (Suchen nach bemalten Bodenfliesen +1276 %)

in kräftigen Farben und Mosaikmustern. (Suchen nach +1276 %) Entdecken Sie die kühnen senfgelben Wände oder setzen Sie kleine farbenfrohe Akzente, um Ihrem Raum etwas Besonderes zu verleihen. Es ist ein Muss! (Suchen nach Senfgelb +45 %)

Männerstil: Alt trifft Neu

Mit der Schultertasche tragen Sie das Wichtigste stets bei sich, und zwar lässig auf einer Schulter (Suchen nach Schultertaschen +1184 %)

tragen Sie das Wichtigste stets bei sich, und zwar lässig auf einer Schulter (Suchen nach +1184 %) Mit klassischen Armbanduhren sehen Kerle rund um die Uhr klassisch cool aus. (Suchen nach Armbanduhren +98 %)

Frauenstil: Muster der Nachhaltigkeit

Von Dashikis bis hin zu Cocktailkleidern - die afrikanischen Waxprints und Kitenges sehen auf jedem Kontinent atemberaubend gut aus. (Suchen nach afrikanischer Waxprint-Mode +229 %)

sehen auf jedem Kontinent atemberaubend gut aus. (Suchen nach +229 %) Die Zahl der Suchen nach nachhaltiger Mode steigt wieder an. Leihbare Kleidung und recycelte Materialien sorgen für weltbewegende Looks, die den Planeten nicht belasten. (Suchen nach nachhaltiger Mode +34 %)

Schönheit: Herausragender Glanz

Die nächste große Sache am Horizont? Beschnittene Ponyfrisuren. Im Jahr 2019 macht der Ponyschnitt knapp über den Augenbrauen die Schlagzeilen. (Suchen nach beschnittenen Ponyfrisuren +51 %)

Im Jahr 2019 macht der Ponyschnitt knapp über den Augenbrauen die Schlagzeilen. (Suchen nach +51 %) Verabschieden Sie sich von abgebrochenen Nägeln! Das Pulvertauchen hält länger als herkömmliche Gele und ist viel einfacher zu entfernen. (Suchen nach in Pulver getauchten Nägeln +442 %)

Kinder und Erziehung: Moderne Familie

Teilen Sie Ihre Liebe! Spielzeug-Sharing-Abonnements reduzieren Abfall und sorgen für ständige Abwechselung bei Ihren Kindern. (Suchen nach Spielzeug-Sharing-Abonnements +313 % )

reduzieren Abfall und sorgen für ständige Abwechselung bei Ihren Kindern. (Suchen nach ) Die Schnitzeljagd erweckt die Gruppe zum Leben und lässt Sie den ganzen Zucker verbrennen. (Suchen nach Geburtstags-Schnitzeljagd +302 %)

Trendberechnung : Diese %-Zunahmen in Jahresvergleich werden mithilfe von normalisierten Suchanfragen zu jedem Trend von Januar - September 2017 bis Januar - September 2018 berechnet.

