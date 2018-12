Chinesisches Unternehmen Seraphim wird Module für Australiens größte intelligente Solarfarm liefern

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. ("Seraphim"), ein erstklassiger in China ansässiger Hersteller von Solarprodukten, hat vor Kurzem bekanntgegeben, dass es hochmoderne intelligente Module für eine geplante 9-Megawatt-Photovoltaik-Anlage in Australien liefern wird.

Die 95 Kilometer westlich von Moree (New South Wales) entstehende Anlage wird von Kanowna Solar PL entwickelt. 27.500 Einheiten der 325 Watt produzierenden Module "Seraphim MX" mit integrierten auf Zellenstrang-Ebene wirkenden Optimierern vom Typ "Maxim" sollen zum Einsatz kommen. Der Bau der Anlage beginnt Anfang 2019.

Berichten zufolge kann das von Seraphim produzierte intelligente Modul durch seine Funktion zur Spannungsbegrenzung pro String bis zu 1,5-mal mehr Module ermöglichen. Das wird die Kosten deutlich reduzieren. Auch eignet sich das Modul hierdurch besser für große Kraftwerke und kommerzielle Projekte. Verglichen mit dem traditionellen Modul kann das intelligente Modul Gleichstromsystem-Diskrepanzverluste sowie die langfristigen Abbauraten minimieren und den Produktions-Output um bis zu 5 Prozent verbessern.

"Wir sind hocherfreut, bei diesem beispiellosen intelligenten Solarprojekt mit Kanowna zusammenarbeiten zu können. Es ist für beide Unternehmen ein enorm wichtiger Meilenstein - ebenso wie für den gesamten Solarmarkt Australiens", so Polaris Li, President von Seraphim.

"Wir freuen uns sehr, bei diesem bahnbrechenden Projekt mit Seraphim zusammenzuarbeiten. Unser technisches Team hat die Vorteile dieser Optimierer mehrere Monate sorgfältig untersucht. Der 'Maxim'-Optimierer, den Seraphim einsetzt, ist für Solaranlagen im Kraftwerksmaßstab ideal, da er extrem kosteneffektiv konstruiert ist und für eine Intra-Modul-Optimierung auf Substring-Ebene sorgt", so Dr. Emma Mailler, General Manager von Kanowna Solar.

Informationen zu Seraphim

Seraphim, gegründet 2011, hat in kurzer Zeit beachtliche Ergebnisse erzielen können. Es wurde von BNEF als "Tier-1" (Kategorie-1) -Anbieter und von DNV GL als "Top Performer" eingestuft und erfreut sich der Treue anspruchsvoller Kunden aus aller Welt. Mit einer installierten Basis von über 6 Gigawatt in über 40 Ländern unterstützt Seraphim Kunden weltweit mit Produkten und Fachdienstleistungen hoher Qualität.

Informationen zu Kanowna

Zu dem Team hinter dem Kanowna-Projekt gehören Meralli Projects sowie Kinelli, die in Australien mit Erfolg kosteneffektive und preisgekrönte Solarfarmen im Kraftwerksmaßstab umgesetzt haben, ohne hierfür staatliche Unterstützung benötigt zu haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.seraphim-energy.com.

