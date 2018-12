Nationalrat - Duzdar rechnet mit enttäuschender Ratspräsidentschaft der Regierung ab

Keine Lösungen bei Schutz der Außengrenzen, keine Lösung beim Schutz der ArbeitnehmerInnen vor Lohn- und Sozialdumping

Wien (OTS/SK) - Duzdar/Nationalrat/EU

SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar hat am Mittwoch im Nationalrat in der Debatte über die österreichische EU-Ratspräsidentschaft dem ÖVP-Bundeskanzler Kurz "eine traurige Bilanz" bescheinigt. Weder beim - von der Regierung immer wieder beschworenen - Schutz der Außengrenzen, noch beim Schutz der Arbeitnehmer vor Lohn- und Sozialdumping habe es Lösungen gegeben. Duzdar hält es für "einen Witz, dass Kurz mehr Außengrenzschutz fordert, aber nicht bereit ist, finanziell etwas dazu beizutragen". Und sie sagt: "Die ArbeitnehmerInnen sind der Regierung sowas von wurscht." ****

Gerade beim Migrationsthema gehe es der Regierung "nicht um die Sache und nicht um Lösungen, sondern nur darum, im eigenen Land mit Stimmungsmache zu punkten", so Duzdar. Das sieht sie generell als Methode von "Nationalisten und rechten Parteien, die wollen von Problemen profitieren, nicht lösen: Gäbe es keine Flüchtlinge, müssten sie sie erfinden".

Duzdar sieht den Brexit beispielhaft dafür, wie Rechtspopulisten Politik machen: "Farage, Cameron und Johnson haben einen Scherbenhaufen hinterlassen und sich dann aus dem Staub gemacht."

Die SPÖ-Abgeordnete warnte davor, dass in der EU ein "Wettbewerb nach unten" mit immer niedrigeren Unternehmenssteuern und Sozialstandards in Gang gesetzt wird. Freilich ist ihre Hoffnung, dass die Regierung sich gegen Lohn- und Sozialdumping einsetzt, gering. "Was soll ich mir von jemandem erwarten, der nur gesteuert wird von den Großkonzernen?"

Scharfe Kritik kommt von Duzdar daran, wie die Regierung während der EU-Ratspräsidentschaft die EU-Arbeitsbehörde zuerst bekämpft hat und erst dann, als sie ohne echte Kompetenzen zur grenzüberschreitenden Durchsetzung von Arbeitnehmeransprüchen war, einen Beschluss ermöglich hat. Sozialministerin Hartinger-Klein ist für Duzdar "eine Enttäuschung".

SPÖ-Entschließungsantrag für mehr Steuergerechtigkeit in EU mit Finanztransaktionssteuer und Digitalsteuer

Zum Schluss hat die SPÖ-Abgeordnete einen Entschließungsantrag für mehr Steuergerechtigkeit in Europa eingebracht. Die SPÖ fordert die Regierung auf, dass sie sich auf europäischer Ebene für eine europäische Finanztransaktionssteuer mit einer breiten Bemessungsgrundlage (Aktien, Anleihen und Derivate) einsetzt sowie für eine Digitalsteuer als Übergangslösung, bis die digitale Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht verankert ist. Der Antrag wurde von den Regierungsfraktionen mit ihrer Mehrheit abgelehnt. (Schluss) sc/wf/mp

