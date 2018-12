Live im ORF: Saalbach-Hinterglemm trägt auch abgesagten Herren-Slalom von Val d’Isere aus

Sölden-Ersatz-Riesenslalom damit bereits am 19. Dezember, Herren-Slalom am 20. Dezember in ORF eins

Wien (OTS) - Gute Nachricht für die heimischen Skifans: Nach dem zum Weltcup-Auftakt Ende Oktober abgesagten Herren-Riesenslalom von Sölden übernimmt Saalbach-Hinterglemm nun auch den am vergangenen Wochenende windbedingt gecancelten Herren-Slalom von Val d’Isere. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen und im Fall von Val d’Isere sehr kurzfristigen Anstrengung von ÖSV und ORF in Abstimmung mit der FIS. Der Slalom findet nun am Donnerstag, dem 20. Dezember 2018, live in ORF eins statt, der Riesenslalom rückt dafür auf den 19. Dezember vor. Startzeit ist jeweils 10.00 bzw. 13.00 Uhr.

