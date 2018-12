Josef Weidenholzer: Sacharow-PreisträgerInnen freilassen!

S&D Vizepräsident gratuliert dem ukrainischen Filmregisseur Oleg Senzow

Wien (OTS/SK) - "Die Auszeichnung an Oleg Senzow hat auch dieses Jahr eine klare Botschaft: Politische Gefangene müssen aus den Gefängnissen entlassen werden! Vier der PreisträgerInnen sind politische Gefangene: Blogger Raif Badawi, der in Saudi-Arabien inhaftiert ist, Oppositionsführer Leopoldo López steht unter Hausarrest in Venezuela, Nasrin Sotude ist im Iran inhaftiert und Oleg Senzow sitzt im russischen Gefängnis. Mit dem Sacharow-Preis setzen wir uns dafür ein, dass sie ihre Freiheit zurückbekommen und unverzüglich freikommen", so Josef Weidenholzer, Vizepräsident der SozialdemokratInnen im EU-Parlament. ****

Seit 30 Jahren wird der Preis des Europaparlaments verliehen und zeichnet Menschen aus, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird jährlich verliehen und ist der wichtigste Menschenrechtspreis der EU. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. (Schluss) up/mp

