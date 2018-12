Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „American Christmas“ in Wiener Neustadt bis „Feliz Navidad“ in Grafenegg

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 12. Dezember, bestreiten Andy Lee Lang und Band, Chris Andrews, Steffi Göschl und Tom Schwarzmann mit Schlagern, Pop und Rock’n’Roll in der Arena Nova in Wiener Neustadt eine „American Christmas Show“. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/223 60-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Heute, Mittwoch, 12., und morgen, Donnerstag, 13. Dezember, feiern Wolfgang Böck, Adi Hirschal und Band im Wald4tler Hoftheater in Pürbach „26 Jahre Strizzilieder“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail wki @ w4hoftheater.co.at und www.w4hoftheater.co.at.

Morgen, Donnerstag, 13. Dezember, lädt das Cinema Paradiso Baden ab 20 Uhr zu einer „Irish Christmas“ mit Lorraine Jordan, John Doyle & Mike McGoldrick, der All-Star-Band New Road und der irischen Sängerin Cathy Jordan. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 13. Dezember, öffnet sich in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk unter dem Titel „Mäuschen Max. Es hat sich halt eröffnet …“ ein klingender Adventkalender; das Mitmachkonzert für Kinder zwischen acht Monaten und sieben Jahren beginnt um 14 Uhr. Am Samstag, 15. Dezember, folgt ab 20 Uhr in Kooperation mit dem Jazzclub Melk das Konzert „Facettenreiche Klangbilder“ von Brot & Sterne. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Freitag, 14. Dezember, wird in Weitra im Rahmen von „recreate" die Reihe „KlavierArt“ fortgesetzt, mit der Florian Krumpöck alle vollendeten Sonaten von Franz Schubert zu Gehör bringt. Diesmal erklingen ab 19.30 Uhr im Rathaussaal die Sonaten G-Dur D 894 („Fantasie-Sonate“) sowie A-Dur D 959. Nähere Informationen und Karten unter 02812/55 18, e-mail office @ recreate.at und www.recreate.at.

Zum 350. Geburtstag von François Couperin (1668 – 1733) bringen Linde Brunmayr-Tutz (Traversflöte), Johanna Carter (Viola da gamba) und Lorenzo Feder (Cembalo) am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr im Refektorium der Kartause Mauerbach unter dem Motto „Italia mia – natale“ Couperins „Concerts royaux“ und „Pièces de Clavecin“ zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 01/534 15-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Am Freitag, 14. Dezember, bringen auch The Gospel Project Singers & Band ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau Gospelklassiker wie „Amazing Grace“, „Nobody Knows“, „His Eye Is on the Sparrow“ etc. und Eigenkompositionen zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/441 87 70, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Mit musikalischen Miniatur-Reportagen wie „Wahlkampfhymnen“ oder „Kunstscheiße“ ist das Duo Christoph & Lollo - Christoph Drexler und Lollo Pichler – am Freitag, 14. Dezember, ab 20.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach zu Gast. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/39 55, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Besinnlicher wird es am Freitag, 14. Dezember, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf, wenn Ron Glaser & The Ridin Dudes ab 19.30 Uhr mit Songs beider Christmas-Alben von Elvis Presley „Elvis Christmas“ feiern. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/22 04-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im Festspielhaus St. Pölten gastiert am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr Klaus Doldinger, Erfinder des „Jazz made in Germany", mit seinem Projekt Klaus Doldinger's Passport. Am Samstag, 15. Dezember, folgt ab 16 Uhr wieder der „Ausseer Advent“ mit Musik und Texten aus dem Ausseerland zur Winter- und Weihnachtszeit, dargebracht von Michael Birkmeyer, Heilwig Pfanzelter, der Ausseer Bradlmusi, dem Bläserquartett der Salinenmusik Altaussee, dem Gesangsquartett K&K Viergesang und dem Zitherspieler Christian Krenslehner. Am Sonntag, 16. Dezember, präsentiert die Hamburger Hip-Hop Combo Deine Freunde -Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimschek – ab 16 Uhr für Kinder ab sechs Jahren „Keine Märchen", ihr mittlerweile viertes Studioalbum. Am Montag, 17. Dezember, spielt dann noch das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Krzysztof Urbánski ab 19.30 Uhr Michail Glinkas Ouvertüre zur Oper „Ruslan und Ludmilla“, das Konzert für Violine und Orchester d-moll op. 47 von Jean Sibelius sowie Igor Strawinskis Suite aus dem Ballett „Der Feuervogel“; Solist ist Augustin Hadelich an der Violine. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden präsentiert der Musicalsänger Reinwald Kranner am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit dem in Brasilien lebenden Gitarristen Gernot Kogler romantische Liebeslieder seiner CD „Reinwald“. Am Sonntag, 16. Dezember, bringen hier die Virtuos*Innen - Judith Valerie Engel, Marilies Guschlbauer und Sophia Herbig – ab 11 Uhr Ludwig van Beethovens „Gassenhauer Trio“, Sergei Rachmaninows „Trio élégiaque“ op. 9 und das Trio op. 11 von Fanny Mendelssohn zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Theater am Steg in Baden wiederum bestreiten Marlene & Band am Freitag, 14. Dezember, ein weihnachtliches Mundart-Konzert mit Liedern wie „I moch’s für mi“ und „Deine Freind“. Am Samstag, 15. Dezember, folgt experimenteller Psychedelic-Jazz mit Katja Sklar, Andreas Wagner, Martin Kolber und Jürgen Ramacher unter dem Motto „Lost Commend zu Gast in der Vergangenheit", ehe am Montag, 17. Dezember, das Damenensemble Barber‘s Sisters gemeinsam mit Daniel Gutmann „Merry Christmas, Darling!" wünscht. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

„Auf nach Bethlehem!“ heißt es am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr und am Samstag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein, wo die Frohnberger Ziachmusi, das Quintett Petzen und Cornus Brass mit traditionellen Weisen auf Weihnachten einstimmen. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Am Samstag, 15. Dezember, gibt es ab 20 Uhr im Theater im Stadl in Guntersdorf unter dem Titel „Kerzenlicht & Pulverschnee“ einen weihnachtlichen Konzertabend mit 4stimmig. Nähere Informationen und Karten unter 02951/29 09, e-mail office @ tww.at und www.tww.at.

Ebenfalls am Samstag, 15. Dezember, findet ab 19 Uhr im Stadtsaal Mistelbach mit der Weihnachtsshow „Christmas in Mistelbach" wieder eine große Benefizveranstaltung statt. Mit dabei in dieser mittlerweile 15. Auflage sind u. a. die Ashantee Foundation, Flutes & More unter Johannes Grill und der Schulchor der NMS Mistelbach unter der Leitung von Katrin Schuster. Karten beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/2515-2130; nähere Informationen beim Kulturamt der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/25 15-5262, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.christmas-in-mistelbach.at.

Im Danubium Stadtsaal Tulln wiederum gastiert am Samstag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr die „23rd Guinness Irish Christmas“ mit „The Original Show“ von Lorraine Jordan, John Doyle & Mike McGoldrick. Nähere Informationen und Karten u. a. unter 02272/626 93 und www.danubium.at.

„Musik und Wort im Advent“ nennt sich ein gemeinsamer Abend von Ursula Strauss und dem Ensemble Mosaik des Waidhofner Kammerorchesters am Samstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk und am Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr im Schlosscenter von Waidhofen an der Ybbs. Unter der Leitung von Wolfgang Sobotka erklingen dabei das „Trisagion für Streichorchester“ von Arvo Pärt, das Konzert für Harfe und Orchester in B-Dur op. 4 Nr. 6 von Georg Friedrich Händel, „Danse sacrée et danse profane – deux Danses pour harpe chromatique et cordes“ L. 103 von Claude Debussy sowie Pietro Antonio Locatellis Weihnachtskonzert für Streichorchester und 2 Violinen op. 1,8; Solistin ist die aus Südtirol stammende Harfenistin Martina Rifesser. Den literarischen Konterpart übernimmt Ursula Strauss mit ausgewählten Texten zur Adventzeit. Nähere Informationen unter

http://kammerorchester.waidhofen.at; Karten für Melk unter

02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at bzw. für Waidhofen an der Ybbs beim Tourismusbüro unter 07442/511-255.

Im VAZ St. Pölten geht am Samstag, 15. Dezember, ab 21 Uhr mit „Melting Pot XII“ wieder ein großer Nachwuchsevent in Sachen Musik über die Bühne: Mit dabei sind neben Brutecast, Copperwell, The Invisible und Least Wanted auch Josh & Band inklusive „Cordula Grün“ sowie Luke Andrews mit seinem ersten Album. Am Sonntag, 16. Dezember, lädt dann Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 16 Uhr mit neuen Advent- und Weihnachtsliedern Kinder zwischen drei und elf Jahren zum Mitmachen und Mitsingen ein. Am Dienstag, 18. Dezember, sorgen zudem Pecoraro & Pecoraro, das Duo Herwig und Mario Pecoraro, begleitet von Mario’s Band und einem kleinen Orchester, ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Stille Nacht?“ mit traditionellem österreichischem Liedgut für Weihnachtsstimmung. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Am Sonntag, 16. Dezember, lädt die Volkskultur Niederösterreich ab 15 Uhr zum mittlerweile 34. „Wachauer Adventsingen“ in die Dominikanerkirche in Krems. Gestaltet wird der Nachmittag vom Arnsdorfer Blech, dem Vokalensemble s’ Beri Vocal, dem Männergesangsverein D’ Wachauer, dem Volksmusikensemble der Musikmittelschule Ottenschlag, den Choryphäen, dem Kremser Campus Chor, sowie Ferdinand Fuchsbauer. Nähere Informationen unter ferdinand.fuchsbauer @ gmail.com und www.volkskulturnoe.at.

Schließlich präsentiert José Feliciano gemeinsam mit seiner Band am Dienstag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg „Christmas Concert & Greatest Hits“ mit „Feliz Navidad“, weiteren internationalen Weihnachtsliedern und seinen größten Hits. Nähere Informationen und Karten unter 01/586 83 83, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

