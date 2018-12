Gudenus zu Messerstecherei an Wiener NMS: Messerverbot für Asylwerber Gebot der Stunde

Tagtägliche Messerattacken sogenannter `Schutzsuchender´ dominieren Medienberichterstattung

Wien (OTS) - „Kein Tag vergeht, an dem nicht mehrere sogenannte Schutzsuchende andere mit Messern attackieren und dabei schwer verletzen oder töten. Diese Eskalation durch gewalttätige Migranten kann so nicht weiter gehen“, ist der gf. Landesparteiobmann der Wiener FPÖ und gf. Klubobmann im Parlament, NAbg. Johann Gudenus, erschüttert über den neuesten Fall messerstechender `Geflüchteter´, diesmal sogar an einer Wiener Schule.

„Dass Jugendliche, die angeblich vor Tod und Bedrohung bis nach Österreich flüchten mussten, an unseren Schulen jetzt mit Messern Angst und Schrecken verbreiten, zeigt auf, wie wichtig und unaufschiebbar das gestern im Nationalrat verabschiedete Messerverbot für Asylwerber war“, erinnert Gudenus.

Er erhofft sich nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes einen Zuwachs an Sicherheit für die Bevölkerung, die – völlig unschuldig – nun die Folgen der Fehlentscheidungen, die unter der SPÖ-Kanzlerschaft im Jahr 2015 getroffen wurden, ausbaden müsse.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at