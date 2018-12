NEOS Wien/Währing will Testbetrieb am Gersthofer Platzl

Birgit Cottogni „Eine Testvariante könnte teure Planungsfehler vermeiden!“

Wien (OTS) - NEOS Währing hält die Verschiebung der Umgestaltung des Gersthofer Platzls auf 2020 für vernünftig und ortet die Chance für eine Testphase vor Ort. „Es gab tatsächlich noch einige Unsicherheiten in Bezug auf die Einschränkung der Verkehrssituation, doch für die Einarbeitung der Einwände fehlte letztlich ein realistischer Zeitplan. Wir wollen, dass die gewonnene Zeit nun für eine Testvariante vor Ort genutzt wird, um die Auswirkungen der geplanten Umgestaltungen besser ins Auge zu fassen und die Erkenntnisse in die finale Planung einzuarbeiten. Außerdem sind die Kosten für eine größere Umgestaltung erheblich und die Verkehrssituation mit drei Straßenbahnlinien, einem Bus sowie Fußgänger_innen komplex – da sollten teure Planungsfehler möglichst vermieden werden!“, meint NEOS Währing Klubvorsitzende Birgit Cottogni.

Positiv bewertet Cottogni dennoch die bisherige Arbeit der Agendagruppe „Lebenswertes Gersthof“: „Dies ist ein Musterbeispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürger_innen und Magistratsstellen: Sie haben es geschafft, ein wichtiges Verkehrs-und Gestaltungsprojekt in so kurzer Zeit in Gang zu bringen und weiterzuentwickeln. Doch jetzt ist die Politik gefordert, das Projekt auch umzusetzen.“

