ORF SPORT + mit Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018

Weiters am 13. Dezember: Snowboard-Weltcup in Carezza und Eishockey IIHF Break-Turnier

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 13. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018 um 12.00 Uhr und zeitversetzt um 14.15 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Carezza (PGS) um 12.25 Uhr und vom Eishockey IIHF Break-Turnier-Spiel Schweiz – Österreich um 20.15 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazin“ 2018/19 (St. Moritz und Val d’Isere) um 19.00 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Biathlon-Taxi“ mit Lisa Hauser um 22.45 Uhr.

Vom 11. bis 16. Dezember findet in Hangzhou in China die Kurzbahn-Weltmeisterschaft statt. Die WM ist täglich live in ORF SPORT + bzw. in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Johannes Hahn. Die WM ist von 12.00 bis 14.15 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Den ersten Parallel-Riesenslalom der Saison 2018/19 tragen die Snowboarder am 13. Dezember in Carezza in Italien aus. Kommentator ist Michael Mangge.

Erstmals seit sieben Jahren nimmt die österreichische Nationalmannschaft wieder an einem IIHF Break im Dezember teil. Bei der Swiss Hockey Challenge in Luzern trifft Österreich dabei im Halbfinale am 13. Dezember auf Gastgeber und Vizeweltmeister Schweiz sowie im Platzierungsspiel am Folgetag auf Russland oder die Slowakei. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In der zweiten Folge des „Biathlon-Taxis“ spricht ORF-Biathlon-Kommentator Dietmar Wolff mit Lisa Hauser. Im „Biathlon-Taxi“ stellt sich Wolff den Biathleten als Chauffeur zur Verfügung. Dabei zeigen sich die Sportler/innen von ihrer ganz persönlichen Seite. Die Zuschauer/innen erfahren interessante Dinge über das Leben der Athleten abseits von Laufen und Schießen.

