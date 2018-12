Berlakovich: Kinderbetreuungseinrichtungen werden deutlich ausgebaut

Bis 2022 jährlich 180 Millionen für Elementarpädagogik - Bundeszuschuss steigt auf 142 Millionen pro Jahr

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit einer neuen Bund-Länder-Vereinbarung zur Elementarpädagogik gibt es mehr Geld für die Kinderbetreuung. In den nächsten vier Jahren werden jährlich 180 Millionen in adäquate Einrichtungen, die sprachliche Frühförderung und verbindliche Wertebildung investiert “, erklärte ÖVP-Regionalsprecher Abg. Nikolaus Berlakovich zur diesbezüglichen Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes im Nationalrat.

142 Millionen vom Bund und 38 Millionen von den Ländern sollen dabei schwerpunktmäßig in die Schaffung neuer Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige investiert, die Öffnungszeiten erweitert und flexibler gestaltet werden.

„Die aktuellen Lebensverhältnisse erfordern den Ausbau eines ausreichenden und leistbaren Kinderbetreuungs-Angebots. Die Zeiten, als Ein- und Zweijährige ganz selbstverständlich zu Hause waren bzw. betreut wurden, sind nämlich definitiv vorbei“, erklärte Berlakovich. Er verwies dabei auf die ständig steigende Zahl von unter-dreijährigen Kindern in Kindertagesheimen bzw. Kindergärten. In den letzten zehn Jahren habe sich deren Zahl verdoppelt.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die österreichische Familien- aber auch Wirtschaftspolitik“ so Berlakovich. Für Teilzeit arbeitende Elternteile - vorwiegend immer noch Frauen – speziell aber für Alleinerziehende seien gut ausgebaute Kindergärten existenziell, eine gut ausgebaute Kinderbetreuung sei Voraussetzung, dass sie überhaupt einer Erwerbsarbeit nachgehen können.

„Die zusätzlichen finanziellen Mittel sind besonders für ländliche Regionen und Gemeinden wichtig, wo das Angebot oft noch nicht ausreicht, damit beide Elternteile Vollzeit arbeiten können. Ein gutes Kinderbetreuungsangebot macht diese Gemeinden für junge Familien attraktiv und hilft, der Abwanderung aus ländlichen Regionen entgegenzuwirken“, betonte der ÖVP-Bereichssprecher für Regionalpolitik.

„Sehr wichtig“ nannte der ÖVP-Abgeordnete die in der Bund-Länder-Vereinbarung ebenfalls vorgesehene verbindliche Wertebildung, die zusammen mit einer Sprachförderung intensiviert werden soll. „Gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration und damit Basis für Erfolg in der späteren Bildungs- und Berufslaufbahn“, so Berlakovich abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at