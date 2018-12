Biogas18 stand ganz im Zeichen von Greening the Gas und der #mission2030

Wien (OTS) - Der biogas18 Fachkongress, welcher dieses Jahr im WIFI Linz stattfand, stand ganz im Zeichen von Biomethan. Biomethan nimmt aufgrund der sektorübergreifenden Einsatzmöglichkeiten eine spezielle Rolle im zukünftigen österreichischen Energiesystem ein. Dies hat auch die Regierung erkannt und in der #mission2030 folgerichtig Biogas einen hohen Stellenwert eingeräumt.

Bei der diesjährigen Tagung tauschten sich Politik, Wirtschaft und Forschung über Potentiale und Anwendungsmöglichkeiten aus. Konsens gilt, dass noch ein deutliches Ausbaupotential vorhanden ist aber auch die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig sind. Auch die Energiespeicherung in Form von biogenen Abfällen aus dem Gewerbe und Reststoffen aus der Landwirtschaft auf der Rohstoffseite als auch Biomethan im Gasnetz auf der Logistikseite wurde als eine besondere Fähigkeit hervorgehoben.

In Vertretung der Bundesministerin Köstinger skizzierte Generalsekretär Plank die Vision zum Umbau unseres Energiesystems. Ambitioniert, aber erreichbar. Allerdings ist der Zeitdruck hoch, müssen die Ziele bereits für 2030 gesetzt werden. Auch für WKOÖ Vizepräsident Malina-Altzinger, LKOÖ Präsident Reisecker und Landesrat Hiegelsberger ist klar: es geht nicht mehr um die Richtung – die ist klar. Es geht darum die richtigen Schritte zu setzen, um rasch ein effizientes System aufzubauen. Und gerade Biogas ist mit seiner multifunktionalen Einsatzfähigkeit in der Wärmeversorgung, der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Strombereich und in der Mobilität einzigartig und unersetzlich.

Zum Erfolg der Veranstaltung haben klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des BMNT, die Wirtschaftskammer Oberösterreich und unsere Kooperationspartner sowie die rund 300 Teilnehmer maßgeblich beigetragen.

Unsere Kooperationspartner: Wirtschaftskammer Oberösterreich, Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Land Oberösterreich, Europäischer Biogasverband, Energie AG, Q8Oils, Innio, Awite, ECI Distribution, Nils, BioG, AB Energy

Informationen und Vorträge sind unter www.kompost-biogas.info und www.klimaaktiv.at/erneuerbare/biogas downloadbar.

