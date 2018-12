Grüne, SPÖ Liesing: Liesing erhält als erster Flächenbezirk die Fair Trade Zertifizierung

Wien (OTS) - Der Bezirk Liesing erhält als erster Flächenbezirk auf Initiative der Grünen Liesing die Fair-Trade-Zertifizierung. Die Klubobfrau der Grünen Liesing, Cordula Höbart, dazu: "Es ist schön zu sehen, wie auf lokaler Ebene soziale Verantwortung gelebt werden kann. Unter dem Motto „Think global, act local“ wird beim täglichen Einkauf über die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern mitbestimmt. Viele Betriebe setzen ebenfalls auf fairen Handel als Grundlage einer nachhaltigen Produktion".

Nach dem mehrstimmigen Beschluss in der Bezirksvertretung hat die Lokale Agenda Liesing die Umsetzung koordiniert. Gemeinsam wurden Informationsveranstaltungen organisiert, Infostände und Gewinnspiele auf Märkten abgehalten und für das Thema sensibilisiert.

„Es gibt viele Gründe, Fairtrade zu unterstützen. Die wichtigsten sind fairer Lohn, von dem man leben kann, keine ausbeuterische Kinderarbeit und hohe Lebensqualität durch naturnahe Landwirtschaft. Fairer Handel soll Hilfe zur Selbsthilfe und keine Spende sein. Betriebe mit dem Gütesiegel erhalten Sozialprämien, die für den Bau von Schulen oder Krankenhäusern verwendet werden,“ betont Susanne Deutsch, SPÖ-Bezirksrätin und Fairtrade-Beauftragte Liesing.

„Als Fairtrade-Bezirk möchten wir dazu beitragen, dass Bauernfamilien und Beschäftigte auf Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern gestärkt werden und ein sicheres und menschenwürdiges Leben führen können“, betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Eine Liste aller Betriebe mit Fair Trade Produkten steht als Service für verantwortungsvollen Einkauf zur Verfügung.

„Wenn ein so großer Bezirk wie Liesing sich zum fairen Handel bekennt und bewusst ein Zeichen setzt, ist das ein ganz tolles Signal. Je mehr der Fairtrade-Gedanke im Grätzel verankert wird, umso tiefer wurzelt unser Ansatz in der Gesellschaft,“ so Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich. Mit Liesing ergänzt erstmals ein Flächenbezirk, der auch Produktionsstätte vieler Lebensmittelbetriebe ist, die Riege der Fair Trade Bezirke. Bisher sind vier Wiener Innenbezirke (Wieden, Neubau, Josefstadt und Alsergrund) mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.

Die Zertifizierung als "Fair Trade Bezirk" durch Fair Trade Österreich findet am Donnerstag, 13. Dezember um 16:45 in der Bezirksvertretung Liesing, Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock.

