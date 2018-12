Martin Muliar, Rapper Dame, Véronique Witzigmann und Dieter Bornemann am 13. Dezember zu Gast in „Stöckl.“

Um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 13. Dezember 2018, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspieler Martin Muliar, Rapper Dame, Unternehmerin Véronique Witzigmann sowie „Eco“-Moderator und Fotograf Dieter Bornemann zu Gast bei Barbara Stöckl:

Martin Muliar, Sohn von Burgtheaterlegende Fritz Muliar, hat es spät ins Schauspielfach verschlagen. Erst mit Ende 30 beendete er seine Tätigkeit als Heilmasseur und Pharmareferent, um sich – zuerst gegen den Willen seines Vaters – dem Schauspiel zuzuwenden. Derzeit spielt der 58-Jährige im Musical „Bodyguard“.

Auch Unternehmerin Véronique Witzigmann weiß, wie schwierig es ist, aus dem Schatten des Vaters zu treten. Mittlerweile hat sie sich von ihrem Vater, Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, emanzipiert und sich einen Namen als Expertin für Süßes gemacht. In ihrem aktuellen Kochbuch stellt sie Rezepte für kleine Nachspeisen-Klassiker wie Cupcakes, Muffins und Co. vor.

Rapper Michael Zöttl, besser bekannt als Dame, kann auf einen berühmten Ur-ur-ur-ur-Großvater im Stammbaum verweisen: Franz Xaver Gruber, den Komponisten des weltberühmten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht“. Wie blickt der 28-Jährige auf seine bevorstehende große Deutschland- und Österreich-Tour und was würde sein Vorfahre wohl zu seiner Musik sagen?

2018 feiert „Stille Nacht, heilige Nacht“ sein 200-jähriges Jubiläum. Der ORF widmet dem wohl bekanntesten Weihnachtslied der Welt einen umfangreichen TV-Schwerpunkt mit Dokus, Reportagen und musikalischen Weihnachtshighlights (Details unter http://presse.ORF.at).

Um das Thema „Familienaufstellung“ dreht es sich bei der aktuellen Ausstellung des Fotografen und „Eco“-Moderators Dieter Bornemann. Der gebürtige Steirer hat die Wiener Künstlerfamilie Sengl porträtiert und spricht in „Stöckl.“ über seine kreative Arbeit abseits des Alltags als Wirtschaftsredakteur.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at