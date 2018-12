ORF III am Donnerstag: Nationalratssitzung, Politik-Abend mit „Inside Brüssel“ und „Politik live“-Diskussion

Außerdem: Winterwelten in „Wilde Reise mit Erich Pröll“, „Mein wunderbarer Kochsalon: Apfelstrudel“

Wien (OTS) - Der Nationalrat tagt voraussichtlich ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel, Brexit-Uneinigkeiten sorgen in England und ganz Europa für Unruhe und die Proteste der sogenannten „Gelbwesten“ erschüttern das Tagesgeschehen Frankreichs: ORF III Kultur und Information widmet sich am Donnerstag, dem 13. Dezember 2018, der aktuellen Politik und zeigt – neben der Übertragung der Nationalratssitzung – Diskussionsrunden in „Inside Brüssel“ und „Politik live“ sowie eine Dokumentation „Im Brennpunkt“.

Dicht ist das Programm der letzten Nationalratssitzung, die ORF III live ab 9.05 Uhr überträgt. Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Sozialversicherungsreform der Bundesregierung. Danach werden Berichte und Anträge aus dem Gesundheitsausschuss debattiert. Kommentiert wird die Plenarsitzung von Reiner Reitsamer, Martin Wendel und Michael Weiß.

Im Vorabend (18.45 Uhr) bereitet Martina Hohenlohe in „Mein wunderbarer Kochsalon“ gemeinsam mit Konditorin Stefanie Kernstock einen Apfelstrudel mit Vanillesauce und Schlagobers zu.

Um 20.15 Uhr entführt die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ in verschneite „Winterwelten – Weiße Pracht voller Gegensätze“. Wenn der erste Schnee die Landschaft auf märchenhafte Weise verzaubert, beginnt für die Menschen oft eine Zeit voller unbeschwerter Freude an der weißen Pracht. Für viele Wildtiere jedoch bricht eine lange Phase der Entbehrungen und ein noch härterer Kampf ums Überleben an. Ob Vogel, Wildschwein, Hirsch oder Fischotter – jedes Tier versucht auf seine Weise dem Winter zu trotzen. Annette und Klaus Scheurich begeben sich in ihrer Dokumentation auf die Pirsch und zeigen, dass die Strategien der Natur vielfältig sind: voller Wunder und erstaunlicher wie heiterer Begebenheiten.

Anschließend lädt in „Politik live“ (21.05 Uhr) ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher anlässlich der letzten Plenarsitzung dieses Jahres zur Diskussion.

„Im Brennpunkt“ zeigt danach die Dokumentation „Nukleare (Un-)Sicherheit“ (21.55 Uhr) von King MacDara über das Zeitalter nuklearer Waffen, das vor 80 Jahren mit der Entdeckung der Kernspaltung eingeläutet wurde.

„Inside Brüssel“ (22.25 Uhr) wendet sich schließlich brisanten politischen Entwicklungen und Fragen zu, die kurz vor Jahresende Europa auf Trab halten: Proteste in Frankreich, Uneinigkeit über den Migrationspakt – wo steht Österreich angesichts der politischen Zuspitzung? Hat der österreichische EU-Ratsvorsitz Brücken gebaut oder die Spaltung verstärkt? Und dann: Brexit – Wie geht es weiter? Über diese Themen und mehr diskutiert Peter Fritz mit den Delegationsleitern und Europaabgeordneten Othmar Karas (ÖVP), Evelyn Regner (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Michel Reimon (Die Grünen) und Angelika Mlinar (NEOS).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at