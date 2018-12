Anderl zu Kassenzentralisierung: Es geht um unsere Gesundheitsversorgung!

AK Präsidentin kündigt Gang zum Verfassungsgerichtshof an

Wien (OTS) - Die heutige öffentliche Betriebsversammlung in der Wiener Gebietskrankenkasse nimmt AK Präsidentin Renate Anderl erneut zum Anlass, die Zerstörung der Gebietskrankenkassen, die die Regierungsparteien morgen durch den Nationalrat bringen werden, zu kritisieren. „Wir werden dieses Husch-Pfusch-Gesetz weiter bekämpfen“, kündigt Anderl als nächsten Schritt den Gang zum Verfassungsgerichtshof an. „Die Regierung setzt da viel aufs Spiel. Letzen Endes geht es um das öffentliche Gesundheitssystem, um eine funktionierende Versorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien“, sagt Anderl und verlangt anstelle der Kassenzentralisierung eine Gesundheitsreform, deren Ziel es ist, das bestmögliche Leistungsniveau für alle zu sichern: „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unser Land am Laufen halten, haben sich ein derart respektloses Verhalten nicht verdient. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser öffentliches Gesundheitssystem nach unten gefahren wird.“

Kritik übt Anderl auch daran, wie die Regierung die Kassenzerschlagung der Öffentlichkeit verkaufen wollte: mit Phantasiezahlen zu angeblichen Dienstwagen und angeblichen Privilegien in der Sozialversicherung. Auch die von der Regierung angekündigten Patientenmilliarde ist nicht zu belegen. „Dass sich die Sparziele der Regierung nicht darstellen lassen, kritisieren sogar der Budgetdienst des Parlaments und der Rechnungshof.“ Vielmehr befürchtet die AK Präsidentin, dass das öffentliche Gesundheitssystem durch Milliardenbelastungen ausgehungert werden wird und die Patienten diese Milliarden selber zahlen werden müssen: durch Selbstbehalte, durch schlechtere Leistungen und längere Wartezeiten.

Auch wenn die Sozialministerin nach einem öffentlichen Aufschrei im Moment zurückrudert, hat sich vergangene Woche gezeigt, in welche Richtung die Weichen in der Gesundheitsversorgung gestellt werden sollen. „Ein 1-A-Service, der alle Stücke spielt für Privatversicherte – selbst in den Ambulanzen der öffentlichen Spitäler. Wer eine dicke Geldbörse hat, wartet bei Erfrischungen im VIP-Bereich und kommt schneller und beim Wunscharzt dran. Für alle anderen heißt es dagegen hinten anstellen und warten. Das ist nicht unsere Vorstellung von der Zukunft unseres Gesundheitssystems“, kritisiert Anderl.

