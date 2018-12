„100 Kilo zu viel!“: „Am Schauplatz“-Reportage über den schweren Kampf gegen krankhaftes Übergewicht

Am 13. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sie werden ausgespottet, sozial ausgegrenzt und finden schwerer einen Job. Jugendliche mit Übergewicht haben kein leichtes Leben. Für die Reportage „100 Kilo zu viel!“ – zu sehen am Donnerstag, dem 13. Dezember 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 – begleitet „Am Schauplatz“ zwei junge Menschen, die versuchen, von 180 Kilogramm auf ein normales Gewicht zu kommen.

„Ich wollte keine Minute mehr in diesem depressiven, dicken Körper verbringen“, erzählt die heute 24 Jahre alte Bianca H. „Wenn ich ein Hotel für einen Urlaub gesucht habe, habe ich zuerst im Internet geschaut, ob ich überhaupt in die Sessel im Speisesaal passe. Und Kino war sowieso nicht mehr möglich.“ Nach unzähligen erfolglosen Diäten war der letzte Ausweg für die Niederösterreicherin eine Magenbypass-Operation. 100 Kilogramm hat sie abgenommen und trägt nun stolz die Konfektionsgröße 36/38. Endlich kann Bianca shoppen gehen wie andere Jugendliche.

Der 19-jährige Adrian P. hat noch einen langen Weg vor sich. 184 Kilo hat er sich angegessen, wurde als „Dicker“ verspottet. Der Weg in die Schule war zu Fuß kaum mehr zu schaffen, schildert er. „Am Schauplatz“ hat Adrian zu seiner Magenbypass-Operation begleitet. Wie geht es ihm zwei Monate nach dem Eingriff?

„Am Schauplatz“-Reporterin Kristina Schmidt-Labenbacher lässt auch Angehörige zu Wort kommen. Warum gerät das Gewicht bei manchen Menschen so außer Kontrolle? Ist es mangelnde Selbstbeherrschung? Oder eine Erkrankung? Die Frage nach dem Warum führt sie zum Adipositas-Zentrum im Wiener AKH, zu Psychologinnen, Psychologen und Ernährungsberater/innen. Die Zahlen sind alarmierend, in letzter Zeit auch bei den ganz Jungen. Jedes zehnte Kind gilt bereits als übergewichtig.

