Grüne Wien/Huemer: Gratulation an Doris Damyanovic, Yvonne Scheer und Andrea Brem

Wiener Frauenpreis ehrt besondere Leistungen

Wien (OTS) - "Frauen mit ihren außergewöhnlichen beruflichen Leistungen vor den Vorhang zu holen, ist mit dem 17. Wiener Frauenpreis wieder gelungen" freut sich die Frauensprecherin der Grünen Wien, Gemeinderätin Barbara Huemer: "Besonders schätze ich die Ehrung von Doris Damyanovic, einer Stadtplanungsexpertin, die Umweltthemen und soziale Stadtenwicklung in den Mittelpunkt stellt. Sie ist ein wichtiges Signal an Frauen, sich vermehrt in den Natur- und Planungswissenschaften einzubringen." Ganz konkret trägt auch ihr Buch zu "Gender Mainstreaming in der Stadtplanung und Stadtentwicklung" zu verbessertem Zusammenleben im öffentlichen Raum bei.



Mit der Auszeichnung von Yvonne Scheer wird eine Vertreterin des E-Sport geehrt, die sich in einer Männerdomäne behauptet hat. Huemer dazu: "Mit Yvonne Scheer wird eine junge mutige Frau geehrt, die sich auch nicht vor Tabubrüchen scheut." Bei den weltweit übertragenen Online Wettkämpfen sind selten Spielerinnen dabei. Sexismus und Gewaltandrohungen sind an der Tagesordnung. Dagegen tritt Yvonne Scheer an, auch als Österreichs erste Genderbeauftragte für E-Sport.



"Andrea Brem steht für die Wiener Frauenhäuser, die leider auch 40 Jahre nach ihrer Gründung notwendig sind. Gewaltschutz von Frauen und Kindern ist Schwerstarbeit in vielerlei Hinsicht. Der Wiener Frauenpreis macht dies sichtbar", freut sich Huemer und schließt: "Herzlichen Glückwunsch an Doris Damyanovic, Yvonne Scheer und Andrea Brem für ihre Verdienste in dieser Stadt. Wir Wienerinnen freuen uns mit euch."





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at