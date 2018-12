Standortgesetz ist Gesichtsverlustsvermeidungsgesetz mit Schubumkehr

"Standortstau" wird Bundesverwaltungsgericht lahmlegen - Asylamtsversagen verschärft das Problem

Wien (OTS) - Wie die Umweltorganisation VIRUS betont, werde der Nationalrat heute ein "Gesichtsvermeidungsverlustgesetz" beschließen. Sprecher Wolfgang Rehm: "Der Ausgang der Abstimmung ist klar, beim umstrittenen Standortentwicklungsgesetz geht es mittlerweile nur mehr um das Prinzip, nicht um die Wirkung. Die ist nämlich zum Schaden für alle eine kontraproduktive Schubumkehr."

Die entgegen Fehlinformationen nach wie vor im Gesetz verankerte Genehmigungsgarantie werde dazu führen, dass mehr Verfahren sachverhaltsunabhängig 12 Monate nach Antragsstellung - eventuell auch erst nach Erlangung der Vollständigkeit - vorzeitig enden. "Behörden werden dadurch gezwungen, unverdauten Projektmüll auf die nächste Instanz abzuladen. Die Deponie ist aber ein bereits jetzt völlig überlastetes Bundesverwaltungsgericht (BVwG), das künftig ohne zusätzliche Ressourcen quasi doppelte Arbeit leisten soll, wenn das verfahrensbeschleunigend ist, fresse ich den sprichwörtlichen Besen", so Rehm. Das BVwG habe in seiner Stellungnahme zum Standortgesetz im Rahmen der Ausschussbegutachtung einen zusätzlichen Bedarf von zehn RichterInnen fünf juristischen MitarbeiterInnen sowie drei ReferentInnen abgeschätzt, was noch zu kurz gegriffen erscheine, wo aber auch dafür keine Anzeichen für eine entsprechende Bedeckung erkennbar seien. Bereits jetzt stünden laut diesen Angaben 45000 offenen Verfahren lediglich 30000 Verfahrensabschlüssen 2018 und 40000 prognostizierten Neuverfahren 2019 gegenüber. "Umweltverträglichkeitsprüfungen erfordern die Bearbeitung komplexer nicht immer allgemeinverständliche Sachverhalte und sind für alle Beteiligten, auch Behörden und Gerichte sehr fordernd, mitunter auch überfordernd, wie man etwa am Beispiel der vielzitierten Salzburgleitung sehen kann", so UVP-Experte Rehm. Sektorübergreifend sei anzumerken dass aufgrund des hohen Anteils und einer überproportionale Steigerung der Verfahren im Bereich Fremdenwesen und Asyl - 73% der Neuverfahren 2017 stammten laut BVwG Pressemitteilung aus diesem Bereich - nach vorliegendem Kenntnisstand alle Richter jedweder sonstigen Spezialisierung hier mitarbeiten müssten, was sich auch im UVP-Bereich unweigerlich auf die komplexen Großverfahren auswirken müsste. "Das heißt im Klartext, das offensichtliche Versagen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und damit des Innenministers steht einem schnellen Abschluss auch von Umweltverfahren entgegen und ist, um im Regierungssprech zu bleiben, damit in hohem Maße standortschädigend", so Rehm. Zu kritisieren sei hier aber nicht der jedenfalls zu gewährleistende Rechtsschutz, sondern die offenkundige Tatsache dass basierend auf Medienberichten, denen parlamentarischen Anfragebeantwortungen zugrundeliegen, 42 Prozent aller negativen Entscheide sich als offensichtlich so mangelhaft erweisen, dass sie vom BVwG aufgehoben werden müssen. "Das ist eine unglaublich hohe Quote, die nur dadurch erklärbar ist, dass entweder das BFA wegen Personalknappheit oder sonstigen Mängeln nicht die erforderliche Entscheidungsqualität bringen kann oder sie nicht bringen darf, weil eine hohe negative Entscheidungsquote politisch erwünscht ist," so Rehm. Im Ergebnis werde so das BVwG mit Verfahren belastet, die bei besserer erstinstanzlicher Arbeit zu einem Gutteil nie bei der Beschwerdeinstanz landen würden.

Zur Anwendung des Standortgesetzes, das ab 1.1.2019 gelten soll, sei neben der nach wie vor schlechten legistischen Qualität und der verursachten Rechtsunsicherheit auch die Frage offen, wie viele Projektwerber, deren Anregung für die Erteilung einer Bestätigung der Standortrelevanz erforderlich sei, sich das Risiko "Standortverstopfung" überhaupt werden antun wollen. "Kluge Projektwerber vermeiden dies, tun das zu wenige, dann gibt es bald richtigen Standortstau und der betrifft dann alle UVP-Verfahren gleichermaßen", so Rehm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Rehm, 0699/12419913, virus.umweltbureau @ wuk.at