Besuch des Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah Al-Sisi, in Österreich

Wien (OTS) - Aus Anlass des hochrangigen EU-Afrika-Forums kommt der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi am Montag, 17. Dezember 2018 auf Einladung von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen zu einem offiziellen Arbeitsbesuch nach Österreich. Geplant sind ein Vier-Augen-Gespräch und ein Delegationsgespräch.

Anschließend wird der ägyptische Präsident Bundeskanzler Sebastian Kurz und den Präsidenten des Nationalrates, Mag. Wolfgang Sobotka zu Gesprächen treffen. Am 18.12. nimmt Präsident Al-Sisi am EU-Afrika-Forum teil. Am 19.12. ist ein Treffen mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern geplant.

Ein detailliertes Medienprogramm wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.

