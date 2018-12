Der Countdown läuft: Silvester in der Salzburger Altstadt

Salzburg (OTS) - Knallende Sektkorken, ausgelassene Stimmung, hunderte feierlustige Menschen, richtig gute Live-Musik, coole DJ-Sounds und ein spektakuläres Feuerwerk sind die passenden Zutaten für einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wo man das findet? In der unvergleichlichen Stadt-Kulisse der Salzburger Altstadt.

Eine Silvesterfeier soll etwas ganz Besonderes sein. Eine ganze Menge prickelnder Momente findet man am 31. Dezember 2018 am Salzburger Residenzplatz. Wie wäre es beispielsweise mit einer kulinarischen Einstimmung bei Austern und Champagner? Einem Live-Konzert der Kult-Band Attwenger oder den „Salzburger Nockerl“ bei freiem Eintritt? Coolen Party-Beats des Salzburger DJ-Sets „Kollektiv tanzbar“ oder einem Walzertanz unter freiem Himmel?

Tipp: Beim Walzer-Tanzkurs am Nachmittag mit den Dancing Stars Manuela Stöckl und Florian Gschaider und ihrem Danceteam Emotion lernt man mit Sicherheit die passenden Tricks, um zu Mitternacht dann so richtig beeindrucken zu können.

Wer seinem oder seiner Liebsten mit einem personalisierten Hufeisen eine Freude bereiten will und sich vom Anblick der in ein Lichtermeer getauchten Festung Hohensalzburg verzaubern lassen will, darf den Jahreswechsel in der Altstadt nicht verpassen.

Katerstimmung? Auf keinen Fall!

Auch rund um den Silvesterabend darf man sich in der Salzburger Altstadt auf einiges gefasst machen. Schon ab Samstag, 29. Dezember 2018 stimmt man sich mit den kulinarischen Gaumenfreuden und typischen Salzburger Spezialitäten von Robert Kneidl auf 2019www.salzburg-altstadt.at/silvester

Rückfragen & Kontakt:

Altstadt Salzburg Marketing GmbH, Münzgasse 1/II, 5020 Salzbug, Mag. Sigrid Felbersohn, Tel.: +43 (0)662/845453, Mail: sigrid.felbersohn @ salzburg-altstadt.at