Abschied und Neubeginn im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Wien (OTS) -

Gynäkologie und Geburtshilfe übersiedeln in das St. Josef Krankenhaus Wien

Kardiologie vom Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien ergänzt das Leistungsspektrum ab Jänner 2019

Am 21. Dezember wird zum letzten Mal ein Baby im Göttlicher Heiland Krankenhaus in Hernals das Licht der Welt erblicken. Denn zum Jahreswechsel übersiedelt die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in das St. Josef Krankenhaus Wien. Im Gegenzug nimmt die neu eingerichtete Abteilung für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie inklusive Herzüberwachungsstation und Herzkatheter im Jänner ihren Betrieb auf.

60 Jahre Gynäkologie und Geburtshilfe in Wien Hernals

Mit der Übersiedelung der Gynäkologie und Geburtshilfe endet nach 60 Jahren die Tradition des Göttlicher Heiland Krankenhauses als Geburtsspital. In den sechs Jahrzehnten kamen über 73.000 Babys in dem Ordenskrankenhaus zur Welt. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl des Bezirks Döbling. Die ersten zwei Babys erblickten kurz vor Weihnachten im Jahr 1958 das Licht der Welt. Nun wird das letzte Baby, ebenso kurz vor Weihnachten am 21. Dezember 2018, in diesem Krankenhaus geboren werden. Nicht nur, dass viele Wienerinnen und Wiener hier zur Welt gekommen sind, die Gynäkologie und Geburtshilfe des Göttlicher Heiland Krankenhauses ist durch ihre besonderen Leistungen weit über die Stadtgrenze bekannt. Die in Österreich einzigartige Einrichtung YoungMum begleitet seit 2003 schwangere Teenager und wurde mit dem Gesundheitspreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Außerdem war das Krankenhaus 2007 landesweit eines der ersten, das die Auszeichnung „Babyfriendly Hospital“ durch die WHO und UNICEF verliehen bekam.

Größtes Geburtszentrum Wiens entsteht

Durch die Zusammenlegung der beiden Abteilungen steigt die Kapazität im St. Josef Krankenhaus von bisher 2.000 auf über 3.600 Geburten pro Jahr. Damit wird das St. Josef Krankenhaus zum größten Geburtszentrum Wiens. Dieser Anforderung begegnet das Krankenhaus mit dem eigenen Eltern-Kind-Zentrum, in dessen Rahmen bereits heuer im Juli die Neonatologie eröffnet wurde. Die ergänzende Abteilung für Kinderheilkunde öffnet 2019 ihre Pforten. Die Geschichte der Gynäkologie und Geburtshilfe im Göttlicher Heiland Krankenhaus geht zu Ende – aber sie findet ihre Fortsetzung im St. Josef Krankenhaus Wien. Selbstverständlich wird auch YoungMum, eine seit Jahren gut etablierte Einrichtung zur Betreuung schwangerer Jugendlicher, im St. Josef Krankenhaus ein neues Zuhause finden.

Erweiterung der bisherigen Schwerpunkte im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Anfang Jänner übersiedelt die gesamte Abteilung für Kardiologie aus dem Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien in das Göttlicher Heiland Krankenhaus. Zusätzlich werden eine eigene Herzüberwachungsstation sowie ein Herzkatheter eingerichtet. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien, ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe, ist schon heute auf Gefäßmedizin, Herzerkrankungen, Neurologie und Chirurgie, insbesondere für ältere Menschen spezialisiert. Das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien ist Fachklinik für den gesamten Verdauungstrakt, Urologie, Onkologie und Psychosomatik und bietet eine umfassende internistische Versorgung.

Rückfragen & Kontakt:

Göttlicher Heiland Krankenhaus

Mag. Sigrid Kern

Leiterin Kommunikation

T: +43 1 400 88-9320

sigrid.kern @ khgh.at

www.khgh.at