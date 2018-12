NEOS zur ÖBAG: Parteibuchwirtschaft bringt keinen wirtschaftlichen Aufschwung

Sepp Schellhorn: „Wie schon so oft bekommt Schwarz-Blau auch diesmal keine Reform ohne Postenschacher hin. Die Umwandlung ist eigentlich eine Umfärbung.“

Wien (OTS) - Nur wenig überzeugt zeigt sich NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn über die gestern im Nationalrat beschlossene Umwandlung der ÖBIB in die „Österreichische Beteiligungs-AG“ (ÖBAG): „Wir NEOS fordern schon lange eine Reform des Frühstückvereins ÖBIB, aber wie schon so oft bekommt Schwarz-Blau auch diesmal keine Reform ohne Postenschacher hin. Die Umwandlung ist eigentlich eine Umfärbung.“ So werden die Eigentümerrechte in der Hauptversammlung vom Finanzminister ausgeübt und die Vorstände der ÖBAG von ÖVP und FPÖ nominiert. „Diese setzen dann auch brav die Eigentümerstrategien von Schwarz und Blau um. Das nennt man dann ‚aktives Beteiligungsmanagement‘“, ist Schellhorn verärgert.

Er macht darauf aufmerksam, dass derzeit der aktuelle Generalsekretär, der die neue Struktur entworfen hat, auch als Vorstand der ÖBAG im Gespräch ist: „Es kann doch nicht sein, dass sich jemand seinen eigenen Posten selbst kreiert. Sich als Staatsbediensteter eine mächtige Holding so umzustellen, dass man dann dort einen Job hat, ist schon ein starkes Stück. Das ist genau der parteipolitische Einfluss, der am Ende den Unternehmen enorm schadet. Wirtschaftliche Vernunft schaut anders aus“, so Schellhorn.

Verstaatlichungen und Populismus sind gefährliche Mischung

Für den NEOS-Finanzsprecher ist zudem völlig unverständlich, warum auch neue Verstaatlichungen im gestern beschlossenen Gesetz einen eigenen Passus erhalten haben: „In Verbindung mit dem von ÖVP und FPÖ so gern ausgelebten rechtsnationalen Populismus sind Verstaatlichungen besonders gefährlich. Es besteht das reale Risiko, dass die Regierung damit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes über kurz oder lang enorm schaden. Hier werden wir besonders achtsam sein müssen."



