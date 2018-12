Einladung zum Pressegespräch: Erfolgreicher Abschluss der Leistungsvereinbarungen mit allen Universitäten

Wien (OTS) - Das Wissenschaftsministerium konnte Ende November die Leistungsvereinbarungen mit den österreichischen Universitäten erfolgreich abschließen. Insgesamt gibt es ein Plus von rund 1,3 Milliarden Euro. In den kommenden drei Jahren stehen den 22 Universitäten damit rund elf Milliarden Euro zur Verfügung. Was sind die Ziele der einzelnen Universitäten, wie viele neue Professuren können mit dem nun zur Verfügung stehenden Budget ausgeschrieben werden und wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte des Wissenschaftsressorts und der Hochschulen in den nächsten drei Jahren? Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu diesem Pressegespräch ein.

Termin: Freitag, 14. Dezember 2018

Beginn: 09:00 Uhr

Ort: Freyung 3, 1010 Wien, 2. Stock

Ihre Gesprächspartner/innen sind:

- Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

- Eva Blimlinger, Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien und Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko)

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber @ bmbwf.gv.at