AK Anderl Appell an EP-Abgeordnete: Heute mit Nein gegen JEFTA stimmen!

Handelsabkommen ist reines Konzernabkommen

Wien (OTS) - Anlässlich der heute stattfindenden Abstimmung im EU-Parlament über das Handelsabkommen zwischen der EU und Japan, JEFTA, ruft AK Präsidentin Renate Anderl die Abgeordneten auf, gegen das Handelsabkommen zu stimmen. „JEFTA ist eine reine Konzernagenda und bringt weder signifikante Wachstumsimpulse noch Arbeitsplätze. Die Abgeordneten müssen daher ihre Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ernst nehmen und dagegen stimmen“, sagt Anderl.

Ein einmaliges „Wachstum“ von 0,14 Prozent kumuliert bis 2035 für die gesamte EU – das ist das Ergebnis der kommissionseigenen Analyse der Verhandlungsergebnisse von JEFTA. Für ArbeitnehmerInnen gibt es keine Vorteile: weder Beschäftigungsimpulse noch sanktionierbare Verstöße gegen Mindestarbeitsstandards. Dagegen gibt es zahlreiche „Zuckerl“ für Konzerne – etwa das Aushebeln des Vorsorgeprinzips oder mehr Zugriff auf unliebsame ArbeitnehmerInnen- und Umweltschutzstandards. So können KonzernlobbyistInnen künftig im Rahmen der sogenannten Regulierungskooperation Gesetzesentwürfe beeinflussen, bevor sie ein gewähltes Parlament überhaupt zu Gesicht bekommt. Dieses Ungleichgewicht zeigte sich bereits in den JEFTA-Verhandlungen: Es fanden insgesamt 213 Treffen mit LobbyistInnen statt: 89 Prozent davon betrafen KonzernlobbyistInnen, mit VertreterInnen von Gewerkschaften fand keine einzige Zusammenkunft statt.

„Unschwer zu erraten, wer das vorliegende Handelsabkommen für seine Interessen nutzen kann“, so Anderl. Die AK Präsidentin fordert daher die EU-ParlamentarierInnen auf, in der heutigen Abstimmung mit nein zu stimmen: „Auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament wäre es aus unserer Sicht an der Zeit, die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger nach einer anderen Handelspolitik ernst zu nehmen.“

Konkret fordert die AK:

+ Kein Regulierungsabbau bei Arbeitsrechten sowie im Konsumenten-und Umweltschutz.

+ Das europäische Vorsorgeprinzip muss ausdrücklich verankert werden und ist verpflichtend einzuhalten.

+ Leistungen der Daseinsvorsorge müssen vollständig aus dem Anwendungsbereich von Handels- und Investitionsabkommen ausgenommen sein.

+ Alle international anerkannten Mindestarbeits- und -umweltstandards müssen verpflichtend in Handelsabkommen verankert sein und bei Verstößen effektiv sanktioniert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at