Morgen erscheint die neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins LEBENSART.

Das Ende der Plastikwelt?

Endlich kommt Bewegung ins Spiel: die EU verbietet Plastikbecher, Strohhalme & Co, die österreichische Bundesregierung legt mit einem Ende für Plastiksackerl nach. Für all diese Produkte sind nur mehr abbaubare Materialien erlaubt. Ist das eine Alternative?

In der aktuellen LEBENSART lesen Sie, was tatsächlich Sinn macht, wie wir das Plastik wieder aus dem Meer fischen und wie wir es sogar in Öl rückverwandeln können.

Das haben wir noch für Sie:

Spielzeug: Wo Plastik Sinn macht.

Wo Plastik Sinn macht. Luftfeuchte in Balance : Darauf sollten Sie bei Luftbe- und Entfeuchter achten.

: Darauf sollten Sie bei Luftbe- und Entfeuchter achten. Mehl aus Erbsen, Hanf und Amaranth : Die neuen Stars in der Küch

: Die neuen Stars in der Küch Stoff oder Plastikwindeln: Was ist besser für Babys Popo?

