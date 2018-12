Faßmann gratuliert FWF-Präsident Tockner und seinem Team zur Wiederbestellung

Weitere gute Zusammenarbeit gesichert

Wien (OTS) - „Ich gratuliere FWF-Präsident Klement Tockner und seinem Team zur vorzeitigen Wiederwahl. Ich freue mich auf weitere Jahre der gewohnt guten Zusammenarbeit mit dem für die Förderung der Grundlagenforschung zentralen Fonds in Österreich“, zeigt sich Wissenschaftsminister Heinz Faßmann anlässlich der Wiederbestellung des FWF-Präsidiums erfreut.

Das Präsidium des FWF wurde im Rahmen der Aufsichtsratssitzung und Delegiertenversammlung vorzeitig bestätigt, bis 2024 die Geschicke des FWF zu leiten. „Die vorzeitige Wiederwahl des Präsidiums ist ein Vertrauensbeweis für die Zukunft aber auch eine Bestätigung des außerordentlichen Engagements rund um die Grundlagenforschung in Österreich in den letzten Jahren. Ich freue mich, mit dem FWF auch weiterhin in konstruktivem Dialog zu bleiben, um gemeinsam wichtige Akzente für die Grundlagenforschung in Österreich zu setzen“, so Minister Faßmann.

