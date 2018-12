ÖWA Basic 11/2018 – Rekord Zugriffszahlen für das Dachangebot Heute.at

Wien (OTS) - Heute.at, das digitale Dachangebot der Gratiszeitung „Heute“, konnte die Zugriffe auf die Angebote der Plattform von 5.417.000 im Monat November auf nunmehr 5.703.000 Unique Clients (UC) steigern. Damit erzielte das „Heute.at“ Dachangebot in dieser Kategorie den bisher höchsten Wert des Jahres 2018. Zu diesem großen Erfolg tragen das moderne Nachrichtenportal „Heute.at“ und Österreichs größtes Gesundheitsplattform „Netdoktor.at“ bei.

Heute.at Dachangebot 2018 bereits zum 5. Mal die Nummer 1

Mit diesen hohen Zugriffszahlen führt das Dachangebot von Heute.at bereits zum 5. Mal die monatliche UC-Ranking Liste der ÖWA Basic als Nummer 1 unter den vergleichbaren Online-Angeboten von Zeitungsportalen an. „Neue Formen des Storytellings, hohe Nachrichtendichte und ein breites Unterhaltungsangebot sind die Schlüssel zu unserem Erfolg. In allen diesen Bereichen werden wir das Portal von Heute.at weiter ausbauen“, so Chefredakteurin Mag. Maria Jelenko-Benedikt.

Starker Partner für die Werbewirtschaft

„Keinem anderem Dachangebot eines Zeitungsportals ist es 2018 gelungen, konstant die 5 Millionen- Marke zu übertreffen. Damit präsentieren sich die starken Angebote von Heute.at für seine Werbekunden als verlässliche und starke Partner“, freut sich Online Sales Geschäftsleiter Mag. Alexander Leitner über den Erfolg.

Quelle: ÖWA Basic 10/11 2018, Unique Clients.

