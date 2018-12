Einladung zum Pressegespräch: OECD Empfehlungen für den Forschungsstandort Österreich

Wien (OTS) - Österreich hat die OECD mit einem Review über das österreichische Forschungssystem beauftragt. Dieser Review ist aktuell während der Erarbeitung einer neuen FTI-Strategie der Bundesregierung ein wichtiger Expertenblick von außen. Die OECD wird bei der Europatagung am kommenden Freitag ihre wichtigsten Befunde und Empfehlungen an Österreich präsentieren. Im Rahmen des Pressegesprächs geben wir bereits vorab einen Einblick in die Review-Ergebnisse. Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu diesem Pressegespräch anlässlich der Präsentation ein.

Termin: Donnerstag, 13. Dezember 2018

Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

- Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

- Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

- Dirk Pilat, Stellvertretender Direktor für Wissenschaft, Technologie und Innovation in der OECD

- Gernot Hutschenreiter, Leiter des Österreich-Review und Abteilungsleiter für „Innovation Policy Reviews“ der OECD.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

