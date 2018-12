KORREKTUR zu OTS0096: Jungbauern: Agrar-Innovationspreis 2018 zeichnet vorbildhaft engagierte Betriebe aus

Korrektur zu OTS_20181211_OTS0096

Wien (OTS) - In der OTS0096 "Jungbauern: Agrar-Innovationspreis 2018 zeichnet vorbildhaft engagierte Betriebe aus" muss es im Absatz mit dem Untertitel "3. Platz: "Gratzgut - Gutes für Leib und Seele" richtig lauten: Soziale Landwirtschaft, in der der Mensch wieder in den Mittelpunkt rückt. Das ist die Grundidee von Manfred und Elisabeth König aus Salzburg mit ihrem Betriebskonzept "Gratzgut - Gutes für Leib und Seele". Der 500 Jahre alte Bauernhof ist der einzige zertifizierte Green Care Auszeithof im Lungau und der einzige Betrieb im Salzburger Land, wo zusätzlich die tiergestützte Intervention angeboten wird (nicht: wo die tiergestützte Intervention angeboten wird). (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Kugler, BSc

Generalsekretär der Österreichischen Jungbauernschaft

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Telefon: 01/505 81 73-23, Mobil: 0664/399 80 51

E-Mail: kugler @ jungbauern.at

www.jungbauern.at