Frauenvolksbegehren – Leichtfried: Höchste Zeit für volle Lohntransparenz

SPÖ unterstützt Frauenvolksbegehren

Wien (OTS/SK) - „Eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher hat das Frauenvolksbegehren unterschrieben. Das ist ein starkes frauenpolitisches Zeichen: Die Menschen in Österreich wünschen sich hundertprozentige Gleichstellung“, betont Jörg Leichtfried, stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender, heute, Dienstag, im Nationalrat. Die SPÖ unterstützt die Forderungen des Frauenvolksbegehrens. Kritik übte Leichtfried an der Regierung, die im Parlament durch Abwesenheit glänzte. ****

Für eine gerechtere Arbeitswelt gebe es viel zu tun. „Österreich hat im EU-Vergleich nach wie vor einen sehr hohen Einkommensunterschied. Dieser muss beseitigt werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir alle die Gewerkschaft in ihrem Kampf um höhere Löhne für Menschen im Handel zu unterstützen“, so Leichtfried. Es sei höchste Zeit für volle Lohntransparenz. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss Realität werden. Auch die Macht müsse gerecht geteilt werden. „Die Hälfte aller Plätze in Entscheidungsfunktionen in Politik und Wirtschaft muss von Frauen besetzt werden“, so der SPÖ-Abgeordnete.

Dass jede zweite Alleinerzieherin in Österreich im Jahr 2018 armutsgefährdet ist, ist „eine Schande“, so Leichtfried: „Sie und ihre Kinder brauchen viel mehr Unterstützung. Besonders wichtig ist deshalb die Unterhaltsgarantie. Und es muss endlich echte Wahlfreiheit möglich sein. Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf kostenlose und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung.“

Großer Dank gelte den Initiatorinnen und Initiatoren des Frauenvolksbegehrens, die mit ihrem Engagement wachgerüttelt haben und aufgezeigt haben, dass sich Österreich seit einem Jahr in die falsche Richtung bewegt, so Leichtfried. Die Regierung sei aufgerufen, das Richtige zu tun. Überzeugt zeigt sich Leichtfried davon, dass sich die Frauen in diesem Land von der schwarz-blauen Retropolitik jedenfalls nicht aufhalten lassen. (Schluss) em

