Festnahme nach Mordverdacht in Oberösterreich

Wien (OTS) - Datum: 11.12.2018

Uhrzeit: 12:50 Uhr

Adresse: 21., Franz-Jonas-Platz 1

Gegen 12:50 Uhr wählte eine männliche Person den Notruf der Polizei und gab an, dass nach ihm im Zusammenhang mit dem Mord an einer 16-Jährigen in Steyr ge-fahndet wird. Nachdem er seinen Aufenthaltsort bekannt gegeben hatte, wurde der 17-Jährige von Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf widerstandslos festgenommen. Ermittler des Landeskriminalamts Wien identifizierten den Mann eindeutig als den Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Oberösterreich ge-führt.

Rückfragen bitte direkt an die Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at