AVISO Fototermin Sima/Chytil: Mehrwegbecher-System für Kaffee

„Mehrweg is mei Kaffee“ – unter diesem Motto startet im Jänner das erste Mehrwegsystem für Kaffeebecher in Wien

Wien (OTS) - Der in Mehrwegbecher-Systemen seit vielen Jahren routinierte „CupSolutions“-Geschäftsführer Christian Chytil und Umweltstadträtin Ulli Sima präsentieren das umweltfreundliche Pilotprojekt, mit dem die Abfallmengen nach dem “coffee to go“ in Wien drastisch reduziert werden sollen.

Bitte merken Sie sich vor:

Fototermin Sima/Chytil

Wann: 13.12.2018, 11.00 Uhr

Wo: Universitätsring 1, vor der Universität – beim Stationsabgang zum Jonas-Reindl

