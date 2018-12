Knowledge Summit 2018: Gremium stellt Gewinner des Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award vor

Die Gewinner des Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award nahmen im Rahmen des Knowledge Summit 2018, der vom 5. bis 6. Dezember im Dubai World Trade Center stattfand, an der Sondersitzung "Youth & the Future of the Knowledge Economy" ("Die Jugend und die Zukunft der Wissensökonomie") teil.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge_Foundation_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796661/Knowledge_Award.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796663/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge_Award.jpg )

Die Gewinner waren die Magdi Yacoub Heart Foundation, das Institute of International Education (IIE), die Saudi Digital Library (SDL) und die Amersi Foundation.

"Die Förderung intellektueller Freiheit ist entscheidend für wissenschaftliche Vorstöße. Wir müssen verrückte Ideen unterstützen", so Sir Magdi Yacoub, Gründer der Magdi Yacoub Heart Foundation. "Wir betrachten Forschungen zu erblichen Herzkrankheiten von Menschen in Ägypten und der umliegenden Region. Wir müssen das Genom der Bevölkerung dieser Region genau untersuchen und zu diesem Zweck verfügen wir bereits über 1.000 Genome aus Ägypten."

Auch Dr. Saud Al Salahi, SDL Director General, meldete sich zu Wort: "Die Bibliothek wurde eingeführt, um allen saudischen Universitäten digitale Dienste zur Verfügung zu stellen. Wir haben Partnerschaften mit über 300 Verlegern aufgebaut, um sechs Millionen Nutzern gerecht zu werden und die Vision 2030 zu realisieren. In der Vergangenheit war es für saudische Studierende oftmals notwendig, zu Forschungszwecken ins Ausland zu gehen. Doch jetzt können sie dies sofort über ihre Smart-Geräte erledigen. So konnte Saudi Arabien sich hinsichtlich Universitätsforschung in der arabischen Welt anstelle des bislang dritten Platzes den ersten Platz sichern."

Maxmillian Angerholzer III, Executive Vice-President vom IIE, bemerkte: "Unsere Mission ist es, den Wissensaustausch zu fördern, indem wir internationale Wissenschaftler und Studierende in die USA einladen und US-amerikanische Wissenschaftler bzw. Studierende ins Ausland senden. Wir sind der Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel für die erfolgreiche Bewältigung globaler Herausforderungen ist: Wenn zwei Studierende zusammenarbeiten, überwinden sie sofort alle kulturellen Barrieren, um sich auf die zu erledigenden Aufgabe zu konzentrieren. Durch die Macht des Wissens kann die Jugend die Welt verändern."

Die Magdi Yacoub Heart Foundation ist eine ägyptische gemeinnützige NGO, die gegründet wurde, um in Ägypten ein medizinisches Zentrum von Weltrang mit Schwerpunkt kardiovaskuläre Chirurgie, Behandlung und Forschung einzurichten. Das IIE ist eine globale gemeinnützige Bildungsorganisation mit weltweit 18 Niederlassungen, die die Wissenschaft voranbringen und kulturelles Verständnis fördern möchte. Die SDL verfügt mit 680.000 digitalen Büchern und 174 Datenbanken für wissenschaftliche Artikel über die größte Sammlung digitaler Ressourcen in der arabischen Welt. Die Amersi Foundation engagiert sich für die Bildung und Stärkung der Jugend und unterstützt entsprechende Wohltätigkeitsorganisationen.

Auf dem Knowledge Summit 2018 versammeln sich über 100 Experten und Entscheidungsträger aus aller Welt in mehr als 45 Podiumsdiskussionen, um Themen zu erörtern, die sich mit der Jugend, der Wissensökonomie sowie einem gesellschaftlichen Wandel weg von Wissensverbrauchern und hin zu Wissensproduzenten beschäftigen.

