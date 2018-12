Türkei – Schieder kritisiert mangelnden Einsatz der Regierung für inhaftierte ÖsterreicherInnen

Wien (OTS/SK) - Andreas Schieder, außenpolitischer Sprecher der SPÖ, erwartet von der Bundesregierung mehr Einsatz für in der Türkei inhaftierte Österreicher. „Die österreichische Regierung und Außenministerin Kneissl haben die Chance des EU-Ratsvorsitzes ungenützt verstreichen lassen, um etwas zu erreichen. Es wird Zeit, dass die Regierung den politischen Druck erhöht und dies auch öffentlich tut“, so Schieder. ****

Die Aussagen von Außenministerin Kneissl, man könne vor einem Gerichtsprozess nichts tun, will Schieder so nicht gelten lassen. „Natürlich kann die österreichische Regierung und die Außenministerin alle Ebenen, sei es bilateral, sei es auf EU-Ebene, nutzen.“ Er, Schieder, habe dazu mit den anderen Oppositionsparteien bereits im Oktober im Parlament einen Antrag eingebracht, der die Regierung auffordert, alles in ihrer Macht stehende für die Freilassung von Max Zirngast zu unternehmen. „Von den Regierungsparteien wurde dieser Antrag vertagt – ein Sinnbild für das mangelnde Engagement der Regierung.“ (Schluss) ah/sc/mp

