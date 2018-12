Troch: Bundesregierung „gefährdet demokratische Kontrollfunktion kritischer Medien“

SPÖ-Podiumsdiskussion mit Opposition und Medien über Pressefreiheit anlässlich des 70. Jahrestages der UN-Menschenrechtsdeklaration

Wien (OTS/SK) - „Der Kodex der Menschenrechte, der am 10. Dezember 1948 verabschiedet wurde, war eine qualitativ völlig neue Stufe internationaler Verpflichtung, die es ohne die schlimmen Erfahrungen des Kriegs und des Faschismus nicht gegeben hätte“, sagte der SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch am Montag bei einer vom SPÖ-Parlamentsklub veranstalteten Podiumsdiskussion im Palais Epstein anlässlich des 70. Jubiläumstages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Troch, der Initiator des Abends unter dem Motto „Wie steht es um die Pressefreiheit in Österreich?“, betonte dabei, dass sowohl eine Rückschau auf die Entwicklung der Menschenrechte wichtig für den Rechtsstaat aber ganz besonders deren aktueller Kontext von Bedeutung ist. „Die wesentlichen Elemente des Pluralismus, die Informations-, Meinungs-und die Pressefreiheit“ sieht Troch durch die schwarz-blaue Koalition „gefährdet“, da es durch das neue Personal in der Regierung, allen voran durch Innenminister Kickl und Vizekanzler Strache, zu einer „unglaublichen Verschärfung des Drucks“ auf unabhängigen Journalismus gekommen sei: „Die Angriffe richten sich nicht nur gegen kritische Medien, sondern auch gegen konkrete Personen“, so Troch, der sich besorgt ob der „neuen Qualität“ politischer Agitation in Österreich zeigte. Auch der Umstand, dass eine Mitarbeiterin des Innenministers in den Pressebereich des BVT-Untersuchungsausschusses „eingeschleust“ wurde, verdeutliche, dass „rote Linien bereits mehrfach überschritten wurden.“ ****

In der Diskussion, an der auch Nikolaus Scherak, Menschenrechtssprecher der Neos, die „Jetzt“-Menschenrechtssprecherin Alma Zadic, „Kurier“-Herausgeber Helmut Brandstätter, Irene Brickner vom „Standard“ sowie Armin Thurnher, der Herausgeber des „Falter“, teilnahmen, unterstrich Troch seine Kritik an der Regierung für deren Strategie, „kritische Medien nicht mehr mit Informationen zu versorgen. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen internationale Abkommen“, so Troch, der das demokratische Prinzip der Kontrolle, dass durch unabhängige Medien sichergestellt wird, gefährdet sieht.

„Grund zur Wachsamkeit“ verortet Troch auch bei den Ankündigungen der schwarz-blauen Koalition in puncto ORF. Zwar liege das für November angekündigte ORF-Gesetz noch nicht vor, die „Kampagne der FPÖ gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ sei aber als „Rute im Fenster“ zu verstehen. Wichtig sei daher laut Troch, neben der Unabhängigkeit des ORF auch dessen Finanzierung durch ein „zeitgemäßes und demokratisches ORF-Gesetz“ sicherzustellen und nannte die britische BBC als positives Beispiel für qualitativ hochwertigen Journalismus. Um diesen auch im Printbereich sicherzustellen fordert Troch außerdem, die Presseförderung für Qualitätsmedien auszuweiten.

Dabei sei besonders die Frage, wie Politik mit Medien umgehe, entscheidend. Troch betonte, dass „politische Einflussnahmen auf den Journalismus, Drohungen und Finanzflüsse der Vergangenheit angehören müssen und Inseratenvergaben klaren Spielregeln zu unterliegen haben.“ Der SPÖ-Menschenrechtssprecher wünscht sich diesbezüglich einen Diskussionsprozess, der ähnlich der MeToo-Debatte, öffentlich ausgetragen wird.

Selbiges gelte auch für die Migrationspolitik, denn der Umstand, dass Österreich am Jahrestag der Deklaration der Menschenrechte offiziell den Migrationspakt der Vereinten Nationen ablehnte, stieß Troch sauer auf: „Migration ist wie Klimaschutz, es wird keinen nationalen Weg geben“, sagte Troch im Laufe der Debatte und betonte, dass „Migration nur inter- und supranational auf Basis der Menschenrechte zu lösen sein wird“. Dafür sei es wichtig, zu Themen wie Asyl und Wanderbewegungen einen gemeinsamen Dialog zu führen. Die schwarz-blaue Regierung mache aber genau das Gegenteil, kritisierte Troch die „unreife“ Position der Abschottung, die er auf eine „rein populistische Rolle mit einem rein innenpolitischen Motiv“ zurückführt – „nur um wieder die Themen Migration und Asyl hochzukochen“. (Schluss) ls

