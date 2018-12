Spatenstich für inklusiven Verkehrsgarten

Der neue Verkehrsgarten in Wien-Liesing wird eine Begegnungszone für Schüler und Menschen mit Behinderung und im Frühsommer 2019 eröffnet.

Wir freuen uns, dass nach dem Eintreffen aller Genehmigungen nun der Startschuss gegeben werden konnte. Dieser Übungsplatz steht allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung und Menschen mit Behinderung aus der Tagesstruktur werden im Verkehrsgarten unterstützend tätig sein Eric Forster, Leiter Tagesstruktur Elisenstraße von Jugend am Werk

Durch die Errichtung eines Verkehrsgartens im Süden Wiens kommt der lang ersehnte Standpunkt für alle Schülerinnen und Schüler in Favoriten, Meidling, Hietzing und Liesing. Die Kooperation zwischen Jugend am Werk und der Wiener Polizei, innerhalb der Initiative Gemeinsam.Sicher, ist ein Paradebeispiel für modernes Netzwerken. Walter Czapek, Stadthauptmann

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Kooperation haben die soziale Dienstleistungsorganisation Jugend am Werk und die Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Wien einen neuen Verkehrsgarten in Wien-Liesing geplant. Der Spatenstich erfolgte nun am 10. Dezember gemeinsam mit Bezirksvorsteher Gerald Bischof und Stadthauptmann Walter Czapek am Gelände der Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung von Jugend am Werk in der Elisenstraße.

In einem Verkehrsgarten der Polizei können Kinder auf dem Übungsplatz das korrekte Verhalten im Straßenverkehr trainieren und auch für die freiwillige Radfahrprüfung üben. Die Verkehrserziehung ist zudem fixer Bestandteil des Sachunterrichts in der Volksschule.

„ Wir freuen uns, dass nach dem Eintreffen aller Genehmigungen nun der Startschuss gegeben werden konnte. Dieser Übungsplatz steht allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung und Menschen mit Behinderung aus der Tagesstruktur werden im Verkehrsgarten unterstützend tätig sein “, freut sich Standortleiter Eric Forster von Jugend am Werk über die inklusive Idee

des neuen Verkehrsgartens, der im Frühsommer 2019 eröffnet werden soll.

Stadthauptmann Walter Czapek zeigte sich über die Kooperation der Landespolizeidirektion Wien und Jugend am Werk begeistert: „ Durch die Errichtung eines Verkehrsgartens im Süden Wiens kommt der lang ersehnte

Standpunkt für alle Schülerinnen und Schüler in Favoriten, Meidling, Hietzing und Liesing. Die Kooperation zwischen Jugend am Werk und der Wiener Polizei, innerhalb der Initiative Gemeinsam.Sicher, ist ein Paradebeispiel für modernes Netzwerken. “



Rückfragen & Kontakt:

Jugend am Werk

Wolfgang Bamberg

Öffentlichkeitsarbeit

0664 839 83 73 oder pr @ jaw.at



Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle

Inspektor Daniel Fürst

Tel.: 01 31310 72105 oder daniel.fuerst @ polizei.gv.at