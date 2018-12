Duo, bekannt geworden durch unglaubliche YouTube-Videos, präsentiert erste CD

Ihre Aufnahmen sind ganz zauberhaft - gratuliere! Ronald Leopoldi

Wien (OTS) - Das Wienerlied-Duo Katharina Winand & Andreas Ertl beschreitet neue Wege. Nachdem die beiden seit 2 Jahren sehr erfolgreich bekannte Wienerlieder professionell verfilmt und auf YouTube gestellt haben, bringen sie nun ihre erste CD mit dem Titel "Reise ins alte Wien" heraus. Ronald Leopoldi, der Sohn des berühmten Komponisten Hermann Leopoldi, meint dazu " Ihre Aufnahmen sind ganz zauberhaft - gratuliere! ". Sie präsentieren ihre neue CD am Freitag, den 14. Dez. um 15 Uhr in der Heurigenschank “Zum Berger” in Grinzing (Himmelstrasse 19). Es gibt auch eine kurze Live-Performance sowie gratis Wein und Brötchen!

Seit 2016 verfilmen Katharina Winand & Andreas Ertl die bekanntesten Wienerlieder mit viel Enthusiasmus und Einfühlungsvermögen. Mit dabei sind Kompositionen von Hermann Leopoldi (Schön ist so ein Ringelspiel, In einem kleinen Cafe in Hernals) sowie Es wird a Wein sein, Schinkenfleckerln und Mei Muatterl war a Weanerin, Dabei werden sie begleitet von Prof. Leopold Großmann, einem bekannten Wienerliedkomponisten, der schon Heinz Conrads begleitet hat, und von den Penzinger Konzertschrammeln. Neben vielbejubelten Konzerten in Österreich hatte das Duo auch schon in Amerika ein Gastspiel.

CD-Präsentation "Reise ins alte Wien" Katharina Winand & Andreas Ertl

Programmpunkte:

- Vorstellung der neuen CD

- Projektion der verfilmten Wienerlieder

- Livevortrag einiger Lieder mit Leopold Großmann

- Gemütliches Zusammensitzen bei Wein & Brötchen (gratis)

Datum: 14.12.2018, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: Heurigenschank "Zum Berger"

Himmelstraße 19, 1190 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Winand & Andreas Ertl

Katharina Winand

+4369912263557

kontakt @ ertl-winand.com

https://www.ertl-winand.com/

