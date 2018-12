Gedichte-Lesung mit Franz Blaha im Bezirksmuseum 16

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus—Rückseite) lädt am Donnerstag, 13. Dezember, ab 18.00 Uhr, zu einer „Lesung von Dialekt-Weihnachtsgedichten mit Musik“ ein. Der Titel der kurzweiligen Veranstaltung lautet „s’ Häferl‘-Weihnachtsgedichte auf Ottakringerisch“. Der Literat und Rezitator Franz Blaha ist der Sozialeinrichtung „s’ Häferl“ verbunden und hat mehrfach bei dortigen Weihnachtsfesten eigene weihnachtliche Texte in seiner „Muttersprache Ottakringerisch“ vorgetragen. Musikalisch umrahmt werden Blahas dichterische Rückblicke auf die „Häferl“-Jahre durch den Sänger und Gitarristen Wolf Ratz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Informationen: Telefon 0680/143 28 95 und Telefon 4000/16 127. Der freiwillig aktive Museumsleiter, Jochen Müller, beantwortet gerne Fragen per E-Mail:

bm1160@bezirksmuseum.at.

Die hörenswerten Mundart-Weihnachtsverse des Franz Blaha sind auch in Buchform erhältlich: Die Publikation „ds‘ weihnochdn“ enthält 15 Weihnachtsgedichte aus dem Zufluchtsort „s‘ Häferl“ im zünftigen „Ottakringerisch“. Nähere Auskünfte über diesen Band (Umfang, Preis, ISBN, etc.) erfragen Interessierte beim Verlag „fabrik.transit -Edition für Literatur und Kunst“: Telefon 0699/100 96 567, E-Mail fabrik.transit @ chello.at.

