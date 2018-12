ORF III am Mittwoch: Dokupremiere „Vorarlberger Advent“, Teil zwei „Abenteuer Alpen mit Reinhold Messner“

Außerdem: Nationalratssitzung in „Politik live“, „Quantensprung“-Magazin und -Doku über Tier-Intelligenz und Tier-Mensch-Beziehung

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 12. Dezember 2018, ab 9.05 Uhr in „Politik live“ die Nationalratssitzung. In der Fragestunde steht Bildungsminister Heinz Faßmann den Abgeordneten Rede und Antwort. Außerdem ist eine EU-Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zu den ersten Ergebnissen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft vorgesehen. Es kommentieren Reiner Reitsamer, Martin Wendel und Michael Weiß.

In „Mein wunderbarer Kochsalon“ (18.45 Uhr) bereiten Martina Hohenlohe und Koch Georg Kruder diesmal die österreichische Spezialität Krautfleckerl zu. Als perfekte Ergänzung zur Süße des Krauts serviert Winzer Josef Mantler einen hervorragenden Neuburger.

Im Hauptabend unternimmt in der neuen „Heimat Österreich“-Doku „Vorarlberger Advent“ (20.15 Uhr) Marion Flatz-Mäser einen Streifzug durch die Adventkultur im Ländle, die geprägt ist von der langen Tradition der Schnitzkunst und des Kunsthandwerks. Weg von der Wärme der Christkindlmärkte und hinaus in die winterlichen Berglandschaften führt „Land der Berge“ mit dem zweiten Teil der Dokumentation „Abenteuer Alpen mit Reinhold Messner: Die Schattenwand“ (21.05 Uhr). Darin geht es mit Reinhold Messner zur legendärsten Wand der Alpen:

der Eigernordwand.

Um 21.55 Uhr beschäftigt sich Andreas Jäger in „Quantensprung“ mit der Intelligenz von Tieren. Beim Verhaltensforscher Kurt Kotrschal und seinen Wölfen erfährt er hautnah vom sozialen Wesen der Raubtiere. Außerdem fragt er beim weltweit renommierten Schweizer Haiforscher Erich Ritter nach, wie sich die Intelligenz von Fischen und Säugern unterscheidet und mit welchen Methoden die Intelligenz und Kommunikation von Tieren erforscht wird. Anschließend befasst sich „Quantensprung – Die Doku“ mit dem Thema „Jagdkumpane – Wie der Hund auf den Menschen kam“ (22.45 Uhr). Der Film von Ute Gebhardt erzählt die Geschichte der Domestizierung des Hundes. Dabei wird eines deutlich: Die Mensch-Hund-Beziehung war über die Geschichte hindurch eine Beziehung der gegenseitigen Abhängigkeit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at