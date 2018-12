„Lisa bäckt“: Das neue ORF-III-Backformat zur Weihnachtszeit

TV-Premiere am 15. und 22. Dezember um 17.15 Uhr

Wien (OTS) - In der neuen ORF-III-Backsendung „Lisa bäckt“ dreht sich alles um die süße Seite des Lebens. Moderatorin Lisa Jeitler ist Konditorin aus Leidenschaft und hat schon jede Menge zauberhafte Kreationen in ihrer Auftragskonditorei verwirklicht. Im neuen Backformat bereitet sie im Samstag-Vorabend am 15. und 22. Dezember 2018 um 17.15 Uhr mit viel Liebe und Kreativität Torten, Cupcakes, Kekse, Kuchen und vieles mehr zu – natürlich alles passend zur schönsten Zeit des Jahres. Freunde und Studiogäste stehen ihr zur Seite und geben hilfreiche Tipps und Tricks, wie man die Köstlichkeiten individuell und liebevoll für die Bescherung verpackt oder elegante Tischkarten für die Weihnachtsparty kreiert. Thematisch drehen sich die Sendungen um selbst gebackene Weihnachtsgeschenke, wie man seine Partygäste mit außergewöhnlichen Weihnachts-Leckereien überrascht oder wie Schokoreste à la Nikolo und Krampus mittels einfallsreicher Rezepte neuen Glanz erhalten!

Die erste Folge „Lisa bäckt“ am Samstag, dem 15. Dezember, steht unter dem Motto „Eine süße Bescherung“ (17.15 Uhr). Konditorin Lisa Jeitler zeigt, wie man einen weihnachtlichen Geschenkkorb zusammenstellt, dessen Inhalt nicht nur verführerisch duftet und schmeckt, sondern auch optisch ein wahrer Blickfang ist. In den Korb kommen bunte Baiser-Busserln, fruchtig-nussige Weihnachtsschokolade à la „Rocky Road“, lieblich verzierte Lebkuchen-Christbaumanhänger und saftige Brownies. Außerdem ist Bloggerin Petra Gschwendtner von „We love handmade“ zu Gast, die zeigt, wie man die kleinen Aufmerksamkeiten weihnachtlich verpackt.

„Tortentraum & Weihnachtsbaum“ ist das Thema der zweiten Folge am Samstag, dem 22. Dezember, um 17.15 Uhr. Diesmal dreht sich alles um ansprechende Backkunstwerke für eine gelungene Weihnachtsparty. Lisa Jeitler kreiert eine zimtige Karottentorte mit Spekulatius-Crumble, die mit Buttercreme und selbst gemachten Lebkuchenhäuschen verziert wird, sowie imposante Christbaum-Cupcakes, die zwar anspruchsvoll aussehen, aber mit ein paar einfachen Tricks jedem gelingen. Außerdem begrüßt Lisa Kalligrafin Natascha Safarik, die vorführt, wie Tischkärtchen und Christbaumschmuck in liebevolle Unikate verwandelt werden können.

