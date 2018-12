Schwein gehabt: 2019 ist das Jahr der Geschäftsreisenden

Utrecht, Niederlande (ots) - Nach dem chinesischen Horoskop ist 2019 das Jahr des Schweins, ein Jahr des Wohlstands und des Glücks. Laut dem globalen Geschäftsreiseunternehmen BCD Travel wird das kommende Jahr außerdem ein gutes Jahr für Geschäftsreisende, da das Reisen durch die Zunahme von intelligenten Support-Systemen, bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten, individuell angepassten Angeboten und "Smart Cities" angenehmer und einfacher wird.

BCD Travel zeigt sechs Trends auf (Link: https://www.bcdtravel.com/2019-the-year-of-the-traveler/), nach denen Geschäftsreisende im nächsten Jahr Ausschau halten sollten. Außerdem blickt BCD auf drei Trends aus dem Jahr 2018 zurück.

Trends von denen Geschäftsreisende im nächsten Jahr u.a. profitieren werden:

Interaktion mit Robotern

Künstliche Intelligenz (KI) wird in der Geschäftsreisebranche weiter verstärkt eingesetzt - vom freundlichen Chat-Bot einer Fluggesellschaft, der Web-Support anbietet, bis zum sprachgesteuerten Assistenten, über den man im Hotel zu jeder Tageszeit Snacks bestellen kann. Immer mehr Supplier experimentieren mit intelligenten Technologien. Die Interaktion mit einem physischen Roboter wird eines Tages Standard sein. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Geschäftsreisende 2019 Robotern am Flughafen begegnen. Sie helfen, das Gate, ein Restaurant oder einen Parkplatz zu finden. KI und das Internet der Dinge (IoT) werden außerdem eine große Rolle bei der Verkehrsregelung spielen. Adaptive Ampeln passen sich der Verkehrsdichte in Echtzeit an. Das Ergebnis? Weniger Verkehrsstaus, eine geringere Umweltverschmutzung und weniger frustrierte Geschäftsreisende.

Ohne Bargeld reisen

Wir bewegen uns unaufhaltsam in Richtung einer papierfreien und bargeldlosen Gesellschaft. Unternehmen wie Uber ebnen den Weg für ein neues Zahlungsmodell, das von immer mehr Unternehmen übernommen wird und daher zunehmend Akzeptanz findet. Laut der Zeitung Evening Standard erfolgt die Hälfte aller Fahrten mit der Londoner U-Bahn über kontaktlose Zahlungsverfahren. Das System dahinter ist so erfolgreich, dass es von Städten wie New York und Boston übernommen wurde.

Personalisierte Reiseerlebnisse

2019 wird die Identität von Reisenden eine wesentlich größere Rolle spielen, wenn es um Services und Zufriedenheit geht. Laut Untersuchungen von Forrester im Rahmen von Age of the Consumer erwarten 72 % der Verbraucher, dass Unternehmen ihre individuellen Erwartungen verstehen. Geschäftsreisende wünschen den gleichen individuellen, unkomplizierten und reibungslosen Service, den sie von Verbrauchermarken gewohnt sind. Für einen besseren Komfort und Service auf Reisen sind sie bereit, ihre Daten zu teilen. Supplier werden zunehmend relevante Daten über Markenpräferenzen, Buchungsverhalten und Reisegewohnheiten von Reisenden erfassen und die Informationen mit der Reiserichtlinie des Unternehmens verknüpfen mit dem Ziel, Kaufentscheidungen unterwegs zu beeinflussen und den Service zu verbessern.

Laut neuer Untersuchungen von BCD (Link: http://ots.de/rE1aq5) sind Geschäftsreisende der Meinung, dass ihre Firmen ihren Bedürfnissen unterwegs nicht angemessen Rechnung tragen. "Es ist wichtig, Geschäftsreisen so zu gestalten, dass sie sowohl erfolgreich als auch angenehm sind. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter von Konkurrenten abgeworben werden, die einen besseren Service bieten", erläutert Miriam Moscovici, Senior Director, Research & Innovation bei BCD Travel. "Versierte Unternehmen arbeiten mit ihren Geschäftsreiseunternehmen zusammen, um Glücksquotienten zu entwickeln, anhand derer die Zufriedenheit von Reisenden gemessen werden kann. So können sie dauerhaft eine hohe Zufriedenheit ihrer Reisenden gewährleisten. Das kann durch einen so simplen Schritt wie ein Sitzplatz-Upgrade auf einem Langstreckenflug erreicht werden."

Weitere Trends 2019 sind Smart-City-Konzepte, Co-Working-Büroplätze und Reisen ins All. Details zu jedem der sechs Geschäftsreisetrends 2019 und ein Trend-Rückblick sind hier veröffentlicht: https://www.bcdtravel.com/2019-the-year-of-the-traveler/

