Für Fans der MA 48: 48er-Lieder „Secondhand“ und „der 48er-Tandler von Wien“ jetzt auch zum Streamen und als Download!

Wien (OTS) - Dass die MitarbeiterInnen der MA 48 Profis beim Müllentsorgen und Straßenreinigen sein, weiß ganz Wien. Dass einige von ihnen aber daneben auch noch Vollblut-Musiker sind und ihr Talent in der 48er Tandler-Band unter Beweis stellen, wissen wohl noch nicht alle: Ab sofort gibt es zwei Songs der 48er TandlerBand auf allen bekannten Streamingdiensten wie Spotify, YouTube oder Amazone Music. Für alle eingefleischten Musikliebhaber gibt es die Lieder – rechtzeitig vor Weihnachten - auch zum Download – etwa in den Online Stores von iTunes oder Google Play. Die 48er folgt damit den zahlreichen Wünschen der Fans der 48er-Tandler-Band bzw. von Niddl und Dennis Jale. Die beiden Profi-Musiker unterstützten die 48er-Tandler-Band musikalisch beim Lied „Secondhand“, das es übrigens auch in englischer Version gibt.

Die 48er-Tandler-Band mit Mitarbeitern der MA 48

Der 48er-Tandler ist wahrscheinlich der einzige Altwarenmarkt der Welt mit eigener Band. Zur Bekanntmachung des Tandlers gründeten fünf Mitarbeiter der MA 48 im Sommer 2014 die „48er-Tandler-Band“. Schnell war ein eigener Song mit passendem Text komponiert. Das Ergebnis war „Der 48er-Tandler von Wien“. Zum Song gibt es auch ein Video mit prominenter Unterstützung wie Kickerlegende Herbert Prohaska, Kabarettist Alfred Dorfer sowie Chef des Wiener Planetariums Werner Gruber, Willi Resetarits sowie zahlreiche MitarbeiterInnen der MA 48.

2018 erschien nun das zweite Lied der 48er-Tandler Band mit dem passenden Titel „Secondhand“ Auch die Komposition und der Text dieses Lied stammt zur Gänze von Mitarbeitern der MA 48. Tatkräftig unterstützt wurde die 48er-Tandler Band diesmal gesanglich von Niddl (bekannt aus der 1. Staffel von Starmania 2003) und Dennis Jale (bekannt für seine Auftritte mit der Original-Elvis-Band oder beim Mistfest). Neben einer Liebesgeschichte spielt der 48er-Tandler – Wiens modernster Altwarenmarkt - die Hauptrolle.

Spot zur Abfallvermeidung in Wiener Kinos

Gerade rund um Weihnachten wird Vieles konsumiert und auch so manches entsorgt. Der kurze Spot, der bis Weihnachten in ausgewählten Kinos (u.a. im UCI Kinowelt Millennium City, Gartenbaukino, u.v.m.) spielt macht sowohl bildlich als auch musikalisch Lust auf Abfallvermeidung. Er zeigt, dass Secondhand nicht verstaubt sein muss, sondern cool und modern ist. Die Location vom Video als auch die Musik dazu sowie die DarstellerInnen sind waschechte 48er:

Gedreht wurde im modernen Secondhandmarkt der MA 48, dem 48er-Tandler in Margareten. Die Musik zum Song stammt auch von der 48er. Die 48er-Tandler Band featered Niddl und Dennis Jale im Song „Secondhand“. Das Lied ist eine Liebeserklärung an ReUse-Produkten und damit an Abfallvermeidung. Die Langversion des Videos und den Spot gibt es auch auf YouTube.

Der 48er-Tandler als Erfolgsgeschichte zur Abfallvermeidung

Das aktuelle Video zum Lied „Secondhand wurde im 48er-Tandler gedreht, so wird das breite Sortiment des Secondhand-Geschäfts richtig in Szene gesetzt: Der moderne Altwarenmarkt in Margareten bietet Shopping-Vergnügen der besonderen Art. Exklusive Secondhand-Gegenstände mit Geschichte werden hier feilgeboten- für jeden Geschmack ist etwas dabei, teilweise gibt es diese Waren gar nicht mehr zu kaufen. Es gibt eine breite Palette– passend zu jeder Saison und zu leistbaren Preisen. Ganz nach dem Motto: es muss nicht immer neu sein – was zählt ist die Funktionalität. Nebenbei schont man durch die Weiterverwendung von gut erhaltenen Produkten auch die Umwelt und entlastet das Geldbörsel. Günstige Schnäppchen, Liebhaberstücke, Kleinmöbel, Kleidung, Spielzeug, Musikinstrumente, LPs, DVDs und CDs, Bücher, Geschirr und andere Haushaltswaren, Sportgeräte, überprüfte Elektrogeräte, Dekoratives und auch Skurriles gibt es hier von Mittwoch bis Samstag zu entdecken und erstehen.

Der 48er-Tandler ist ein aktiver Beitrag zur Abfallvermeidung und Weiternutzung. Er ist schon eine wahre Institution für Schnäppchen-Jäger und Vintage-Fans geworden. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der „Tandler-Box“ gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice.Mit den Abgaben auf den Wiener Mistplätzen und dem Einkauf im 48er-Tandler werden zudem karitative Einrichtungen wie die Gruft oder das Integrationshaus, sowie das TierQuarTier unterstützt.

So funktioniert der 48er-Tandler

Mit der Abgabe von schönen Altwaren auf den Mistplätzen oder dem Einkauf beim 48er-Tandler werden auch viele soziale Projekte wie z.B. das Integrationshaus, die Gruft oder das TierQuarTier Wien unterstützt.

Erreichbarkeit 48er-Tandler

Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien

www.48ertandler.at

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 10 - 18 Uhr

Misttelefon: +43 1 546 48

Links zu den beiden Musikvideos:

